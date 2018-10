Llaman "estúpido" a ex candidato a la presidencia

Manuel Gómez Morín, tuvo un encuentro con militantes del PAN en Tijuana. Ahí mencionó entre otras cosas, que Ricardo Anaya, deshonro la historia del Partido Acción Nacional.

Además de llamarle "muchacho estúpido", criticó la manera en que Anaya llevó su candidatura a la presidencia de México, criticando también las alianzas con el PRD que hizo mientras fue candidado presidencial.

“Cómo no íbamos a perder las elecciones del primero de julio si caímos tan bajo, una alianza contranatural, una alianza contra nuestra esencia, contra nuestros principios, por el simple hecho de querer ganar una elección con un muchacho estúpido; tengo 60 años lo puedo llamar muchacho estúpido, un muchacho estúpido que no entendió, no comprendió que había sido elegido para ser presidente del Partido Acción Nacional, el partido más antiguo de México y que vio en la presidencia del partido la oportunidad de construir la candidatura a la presidencia de la República" dijo Gómez Morín"