Llaman HDP a Vicente Fox por indignantes burlas en sus redes sociales

Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’, quien es un diputado de San Luis Potosí, se mostró enojado por las recientes burlas descaradas de Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, ante la situación que se vive en Culiacán Sinaloa.

El Mijis, aseguró que para que una persona se atreva a burlarse de una situación tan delicada, tiene que ser alguien o muy fanático o un HDP.

Así mismo, consideró que el ex presidente de México y ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), tiene serios problemas si es que tienen en mente que no tuvieron que detener a Ovidio Guzmán, o liberarlo.

Desde sus redes sociales, el diputado potosino, dedicó un mensaje directo a Vicente Fox Quesada, pues decidió responder sin tapujos la primera publicación en la que el ex mandatario se burlaba de la situación que se vive en Sinaloa:

“Hay que ser muy fanático o un HDP para burlarse de la situación”, indicó el servidor público, añadiendo que “si piensa que nunca debieron llevar a cabo la detención o no debieron liberarlo, tiene serios problemas. Lo primero fue en el deber de hacer justicia y lo segundo por la necesidad de que no murieran más inocentes”, concluyó el Mijis.

CRÍTICAS CONTRA VICENTE FOX

El ex presidente, ha recibido interminables críticas por todos lados luego de que a modo de burla, dedicara un mensaje a lo que estaba pasando en Culiacán por la detención del hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Cientos de personas en redes sociales, reprochaban a Fox los comentarios hechos ante la situación y no contento con eso, decidió dedicar un segundo mensaje que para muchos fue el colmo y hasta lo acusaron de estar drogado al momento de escribir tantas “tonterías”.