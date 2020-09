Llama Porfirio Muñoz Ledo a investigar la "fortuna" de Marcelo Ebrard

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo ha aumentado sus críticas hacia su coordinador de bancada, Mario Delgado, pero que ahora es su rival por la presidencia nacional de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador; asimismo, se ha ido fuerte contra el canciller Marcelo Ebrard, el jefe político de Delgado.

La editorial de La Política Online, el portal que dirige el periodista Ignacio Fidanza, indica que ahora, el dirigente emblema de la izquierda mexicana dijo en una nueva entrevista, luego del reportaje en El País donde prometió echar de Morena al canciller si ganaba las internas, pidió que se investiguen los orígenes de las supuestas "fortunas" que poseen Ebrard y Delgado.

Yo he sido leal a mis principios, aunque me enfrente al poder. Yo no voy a investigar, pero por eso voy a auditar. Yo tengo ya la idea de averiguar de dónde viene la fortuna de Mario, que haga declaración de bienes. Que diga de dónde viene el dinero de Marcelo, aseveró Muñoz Ledo al diario El Universal.

Muñoz Ledo contra Marcelo Ebrard

En la nota, el diputado de 87 años dice que ambos "vienen de la derecha" y califica a Ebrard como un político "hábil, pragmático, a la americana" y dice "saber a qué intereses obedece" y que está "culeco" por llegar a la presidencia de la Nación.

Se rebautiza con el nombre de MARIO MORENA para evocar al gran comediante mexicano. Así se autodefine como "el Cantinflas" de la política. Ya lo sabíamos. (2/2) — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) September 27, 2020

Muñoz Ledo, candidato del sector de los "puros" de Morena que incluye a Bertha Luján y Alfonso Ramírez Cuellar, acusa a la campaña de Delgado, representante del grupo de "aliados" como Ebrard y Ricardo Monreal, de hacer un "cochinero" durante la campaña ya que dice quieren ganarle "con dinero", dicta el portal dirigido por Fidanza.

Y añadió: Mario es del equipo del canciller es su segundo de abordo de toda la vida pública. Es evidente que esta es la precampaña de Marcelo Ebrard, eso lo sabe todo mundo en este país.