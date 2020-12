Llama Monreal a Morena trabajar al 200 % porque AMLO no estará en la boleta

De cara al proceso electoral de 2021, donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue "muy cómodo" ganar la elección del 2018, por lo que ahora para 2021 que no estará tendrán que trabajar "mucho más" los candidatos, pues irán solos, con sus propias imágenes y su personalidad a fin de "convencer a la población que siga refrendando su confianza" en su movimiento.

"Sí afecta", dijo Monreal Ávila a la pregunta sobre el modo en que afectaría que no esté la imagen del presidente López Obrador en las urnas. "No es lo mismo una elección con Andrés Manuel que una elección sin Andrés Manuel. Obviamente es diametralmente opuesto. Con Andrés fue muy cómodo ganar la elección, sin Andrés, hay que trabajar mucho para ganarla".

Van sin AMLO

En entrevista para Milenio, el principal operador político de la agenda legislativa de Palacio Nacional afirmó que en las elecciones del 2021 la ciudadanía evaluará al gobierno del presidente López Obrador y al mismo tiempo a proyecto de transformación conocido como 4T.

"El reto de Morena, para mí, a pesar de que no me quiero meter en cosas partidarias, es que conserve la mayoría en la Cámara de Diputados, que gane la mayoría de gobernadores, y presidencias municipales, pero eso lo decidirá la gente y la gente va a evaluar al gobierno del presidente López Obrador", dijo.

Cada vez son más las voces que se suman para defender la #4T. Firmamos un convenio con “Unidos por un mejor país” para continuar trabajando para revertir las políticas sociales y económicas de 30 años de gobiernos neoliberales que tanto dañaron el país. https://t.co/csLMgJCC4S — Morena (@PartidoMorenaMx) December 27, 2020

Finalmente, se cuestionó a Monreal si trabajarán al 200%, a lo que contestó: "Mucho más, porque ahora no estará el presidente Andrés Manuel López Obrador en las boletas". Y agregó, sobre el proceso de selección de candidatos en la 4T: "Yo espero que la unidad no se pierda, no se resquebraje, no se pierda para poder enfrentar los retos".

La Verdad Noticias dio a conocer que en Morena hay disputas internas por la lucha de las candidaturas a gubernaturas y habrá impugnaciones, por lo que se vislumbra divisiones.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.