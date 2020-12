Llama AMLO a evitar fiestas y reuniones familiares

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado la mañana de este viernes a la población a actuar de manera responsable durante las fiestas decembrinas para evitar el aumento de contagios por Covid-19 y no saturar hospitales, como ya está ocurriendo en la Ciudad de México.

"Les propongo que, si no tenemos algo muy importante qué hacer, no salgamos a la calle. Siempre hay más gente en la calle en diciembre", aseguró el primer mandatario en su habitual conferencia matutina, la cual La Verdad Noticias transmite diariamente a través de sus redes sociales.

AMLO pidió a los ciudadanos hacerse pruebas Covid-19 si presentan síntomas, además de evitar fiestas y reuniones con familiares y amigos por las festividades navideñas para evitar contagios.

El presidente afirmó que no ve un "descontrol" de la pandemia en la CDMX, aunque los últimos reportes indican que algunos hospitales capitalinos han comenzado a desbordar la capacidad establecida para el semáforo naranja.

En Navidad, nada de reuniones

En su conferencia matutina, López Obrador explicó que este nuevo llamado responde a que "diciembre es algo especial".

Entre las medidas anunciadas, explicó que se ampliará la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México con 500 camas más para terapia intensiva, con ventiladores, a partir de la próxima semana.

En ese sentido, descartó que la capital estuviera atravesando por un escenario de saturación hospitalaria, y lo presentó como una medida de prevención.

En cuanto al llamado que hizo, aseguró que no se trataban de imposiciones o medidas autoritarias, pero recomendó a la población no salir a la calle "si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer" y, de hacerlo, recomendó guardar la sana distancia.

También pidió no hacer fiestas ni reuniones con familiares amigos, estar solos los que viven en la misma casa y, curiosamente, no hacer regalos navideños: "Regala afecto, cariño, amor, no lo compres", dijo. Además, recomendó atender hacerse la prueba en caso de presentar síntomas y llamar a los teléfonos de atención Covid-19.

