Lista de políticos mexicanos contagiados de Covid-19

Las enfermedades no conocen de clases sociales, ejemplo de ello es el nuevo coronavirus Covid-19 que ha contagiado en México a más de 12 mil personas, entre ellos diversos políticos. A continuación te mostramos la lista de gobernadores, diputados y funcionarios públicos que dieron positivo al virus SARS-COV-2.

Omar Fayad, primer político contagiado de Covid-19

El pasado 28 de marzo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, fue diagnosticado con coronavirus por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), luego de que un subsecretario de la Secretaría de Salud de Hidalgo tuviera contacto con un familiar que dio positivo, por lo que todos, incluido él, se realizaron la prueba.

Hoy regreso a todas mis actividades de trabajo, ya fui dado de alta por #COVID19; después de más de 25 días salí negativo en las pruebas PCR del Laboratorio de @Salud_Hidalgo y del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos #InDRE de @SSalud_mx. ¡Hidalgo no se detiene! — Omar Fayad (@omarfayad) April 23, 2020

El mandatario estatal contó que estuvo asintomático hasta que sintió ardor en los ojos y malestar en el estómago que atribuyó a una colitis debido a la situación y la agenda de trabajo. Tras conocer los resultados del InDRE tuvo temperatura de 41 grados y solamente tomó paracetamol.

El pasado 23 de abril, Omar Fayad informó que fue dado de alta y que regresaría a sus actividades laborales.

Gobernador de Tabasco da positivo al coronavirus

El 29 de marzo el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, dio a conocer que dio positivo a la prueba de coronavirus. En ese momento señaló que que días antes asistió a un evento por el Día del Notario donde tuvo contacto con un fedatario que estaba contagiado.

“A partir de este momento estaré en casa en cuarentena y observación. Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Buenos días, les informo que el día de ayer me practiqué la prueba del COVID19 y me acaban de notificar que el resultado es positivo. A partir de este momento estaré en casa en cuarentena y observación. Desde aquí seguiremos trabajando para que Tabasco pueda superar esta crisis — Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 29, 2020

Gobernador de Querétaro también se contagia de Covid-19

Al día siguiente (30 de marzo), el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Sevién, informó que luego de presentar síntomas similares a Covid-19 se realizó la prueba la cual dio positivo, por lo que permaneció en aislamiento domiciliario y estableció un mecanismo de comunicación con su gabinete para continuar con sus labores.

Quince días después fue dado de alta y afirmó que frente a la pandemia "tienes que aguantar vara", pues dijo no saber cómo se contagió, ya que nunca tuvo contacto con alguien de importación.

“(…) no se lo deseo a nadie, cualquier puede entender una temperatura de 39 grados", comentó el gobernador al narrar su experiencia.

Hace unos momentos me confirmaron que arrojó un resultado positivo. Me encuentro bien; atendiendo los protocolos, permaneceré en casa durante el periodo de aislamiento. — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) March 31, 2020

Diputados de MC se contagian de Covid-19

Dos diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) dieron positivo al nuevo coronavirus, informó el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Tonatiuh Bravo.

El primer legislador enfermo de este partido fue Jorge Alcibíades García, posteriormente, la diputada María Libier González de 66 años de edad, quien inició con síntomas de fiebre el 18 de marzo y se detectó desde su llegada a la Cámara de Diputados para asistir a la sesión legislativa.

El coronavirus también llegó al PES

También se confirmó que la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social (PES), dio positivo a coronavirus, por lo que permaneció en resguardo domiciliar y tanto ella como su familia estuvieron en aislamiento social bajo observación médica. Con ella suman tres casos de diputados contagiados en el Palacio de San Lázaro.

Diputado del PT en Baja California da positivo al Covid-19

Julio César Vázquez Castillo, diputado local y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, informó que dio positivo al Covid-19, por lo que se mantiene en aislamiento.

"Mi pareja y yo decidimos hacernos la prueba covid-19 porque no era común los padecimientos que estábamos viviendo en estos días, no se nos quitó rápido. No era gripa, no era una tos fuerte", señaló en un video que difundió en sus redes sociales.

Secretaria de Salud de Tabasco de contagia de Covid-19

En Tabasco, además del gobernador, se dio a conocer que la titular de la Secretaría de Salud, Silvia Roldán Fernández, dio positivo a coronavirus. Ella se hizo la prueba luego de que el mandatario Adán Augusto fuera diagnosticado con Covid-19, pero ella permaneció asintomática.

Representante ante la ONU también se contagió de Covid-19

El pasado 13 de abril, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, confirmó que dio positivo al coronavirus, por lo que mantiene una cuarentena rigurosa a pesar de que se ha mantenido prácticamente sin síntomas, ya que aseguró que por su edad de 68 años pertenece a la población de riesgo para este nuevo virus.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el embajador dio negativo a la última prueba que se hizo luego de dar positivo, "ya pronto lo veremos aquí y en Nueva York”, dijo.

El ex rector de la UNAM reside en Nueva York, en donde se han presentado la mayor de contagios en Estados Unidos y lugar en el que se encuentra la sede de la ONU.