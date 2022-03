Lilly Téllez va contra esposo de Elizabeth García Vilchis

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó un exhorto ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue el patrimonio de René Sánchez Galindo, consultor en la Consejería Jurídica del ejecutivo federal, así como la revisión de su declaración de interés; en caso de que se encuentren irregularidades, sea sancionado.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora presentó un punto de acuerdo el cual somete a consideración para investigar la situación patrimonial y de intereses del consultor jurídico y esposo de Elizabeth García Vilchis encargada del “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

En las consideraciones del punto de acuerdo, la senadora del PAN, Lilly Téllez puso como antecedente una columna periodística en la que señalan un incremento patrimonial de 10.6 millones de pesos en 2017, algo inusitado en comparación al resto de bienes que poseía.

Lilly Téllez cuestiona fortuna del esposo de Elizabeth García Vilchis

Este exhorto es relevante una vez que René Sánchez Galindo es esposo la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”

Esto porque en la declaración patrimonial de 2021 del funcionario se observa este incremento dividido en dos inmuebles.

De acuerdo con la declaración patrimonial, Sánchez Galindo se desempeñó como funcionario público en Puebla como asesor político de diferentes funcionarios y, entre 2005 y 2017, se hizo de siete inmuebles por un monto de 18 millones 480 mil 560 pesos (USD 920 mil aproximadamente), lo cual es inconsistente con su salario como servidor público.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en la declaración se especifica que de los siete inmuebles, cinco fueron donativos y los dos que él pagó suman la cantidad de 4 millones 140 mil 940 pesos (USD 205 mil).

De esta forma, la secretaría dirigida por Roberto Salcedo Aquino tendría que validar, en caso de acceder al exhorto, la correspondencia de los ingresos de René Sánchez con los inmuebles que adquirió vía Compra / Venta y, al mismo tiempo, comprobar que los donativos sean legítimos.

Esto porque la también ex presentadora de noticias cuestionó la procedencia de los inmuebles y también destacó que no estén reportados otros bienes como vehículos o muebles.

“Si bien es cierto que algunos han sido a través de donación, esto no es claro. Tampoco es creíble que no cuente, ya no digamos con vehículos, sino con ningún tipo de bienes muebles o en su caso, quizás es más factible pensar que omitió reportarlos”, señaló en el exhorto la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

