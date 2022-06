Lilly Téllez quiere que AMLO comparezca ante el Senado

La senadora del PAN, Lilly Téllez, dio a conocer que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comparezca sobre temas de seguridad, debido al incremento de homicidios en el país.

Téllez dio a conocer este punto de acuerdo a través de sus redes sociales, donde también escribió que López Obrador debe presentarse ante el Senado “para rendir cuentas por el gobierno más violento en la historia de México”.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, recientemente Lilly Téllez dio a conocer que recibió amenazas de muerte presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Lilly Téllez vincula a Morena con el crimen organizado

La senadora criticó que este gobierno ha sido el más violento

En dicho documento, la panista Lilly Téllez responsabilizó al gobierno de AMLO por el incremento de la violencia en el país. De hecho, consideró que Morena es el brazo del crimen organizado, lo que permite que estos grupos criminales operen con impunidad en el territorio nacional.

Criticó que la estrategia de “abrazos, no balazos” no ha funcionado, y por el contrario, ha provocado más homicidios que en sexenios pasados, pues durante esta administración se han reportado 124 mil 109 asesinatos, cifra superior a los homicidios dolosos registrados en los mandatos de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

La senadora resaltó que, en caso de que no se concrete esta comparecencia, AMLO sólo habría acudido dos veces al Legislativo; una para recibir la banda presidencial y rendir protesta como jefe de la nación; y la segunda para entregar dicho cargo al final de su periodo.

Lilly Téllez busca alianzas rumbo al 2024

Téllez quiere que Morena deje el poder ejecutivo en 2024

Como se sabe, la panista Lilly Téllez es una de las principales figuras de oposición al gobierno de AMLO. De hecho, ha declarado que es importante crear alianzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, a fin de poder sacar a la 4T del poder ejecutivo.

