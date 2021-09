Lilly Téllez le contesta a AMLO tras críticas por apoyar al VOX

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional le contestó en redes sociales al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que el mandatario la criticó durante su conferencia de prensa matutina por firmar la Carta Madrid de VOX, y luego retractarse.

La legisladora respondió al mandatario federal usando una cita de Aristóteles: “Señor Presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda: ‘La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto’”, escribió.

La senadora panista le contestó al presidente de México/Foto: Twitter

Esta frase se refiere a estar en un término medio entre dos extremos. Como informamos en La Verdad Noticias, AMLO arremetió contra Lilly Téllez durante “La Mañanera”, por su presunta alianza con el partido VOX.

AMLO llamó “hipócrita” a Lilly Téllez por su vínculo con VOX

La senadora y el presidente se han enfrentado en redes sociales/Foto: El Universal

El presidente de México AMLO declaró que en la cuarta transformación no hay “justo medio”. Lo anterior, sostuvo, pues solo hay dos caminos: ser liberal o conservador, esto fue una respuesta al reciente vínculo que mostró Téllez con el partido político español de extrema derecha.

Incluso el Jefe del Ejecutivo Federal consideró que la senadora panista pretende ser “moderada”, por lo que afirmó que los moderados también son conservadores, pero más despiertos e hipócritas.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia”, aseguró Andrés Manuel.

Lilly Téllez se disculpa por alianza con partido ultraderecha

Los panistas que se aliaron con VOX han generado polémica/Foto: SDP Noticias

Tras las críticas recibidas por firmar la Carta Madrid impulsada por el partido ultraderechista, Téllez se disculpó en redes sociales. Sin embargo, en su disculpa no sólo lo hizo por apoyar la iniciativa de VOX, sino también por apoyar a López Obrador al inicio de su gobierno.

En dicha publicación, Lilly Téllez se expresó en contra de la polarización y dijo estar en el centro. “Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; estoy en el centro y en favor de la reconciliación”, declaró. Pero esto sólo generó más polémica para ella y su partido.

