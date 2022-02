Lilly Téllez exige a senador "no sacarse los mocos"

Se desató nuevamente la polémica en el Senado

Nuevamente en el Senado de la República se desató este jueves una serie de confrontaciones entre las que la senadora panista Lilly Téllez exigió al presidente de la Mesa Directiva en turno, José Narro Céspedes que no se "chupara los dedos" mientras come y que no se metiera el dedo en la nariz "para sacarse los mocos" enfrente de los legisladores.

Al abiertamente hacer esa observación durante la sesión de este pasado jueves 10 de febrero, provocó diferentes reacciones al interior de la cámara y un gran enojo para los senadores del grupo parlamentario de Morena.

Recordemos que esta no es la primera vez que la senadora Téllez causa polémica con sus declaraciones ya que hace algunas semanas como te informamos aquí en La Verdad Noticias también mandó una "indirecta" al propio presidente López Obrador tras anunciar su contagio de Covid-19.

"No se esté metiendo los dedos en la nariz": Lilly Téllez.

������



Fue posible encontrar el momento polémico del senador José Narro Céspedes, que llevó a la panista @LillyTellez a pedirle que no se chupe los dedos ni se meta el dedo a la nariz.



Y quien lo encontró hasta lo musicalizó. Y ya circula en redes sociales. pic.twitter.com/RxmTTXbK0Z — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 11, 2022

Como te explicábamos al principio de la nota fue durante la sesión que fue transmiitida a través de las redes sociales de la Cámara de Senadores que la senadora panista dijo, "Cuándo este ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos, está comiendo y se está chupando los dedos, pida por favor una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación, todos nosotros que lo estamos viendo, porte un pañuelo, para que no se esté metiendo los dedos a la nariz", expresó con molestia.

Dichos comentaros provocaron el enojo de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional que incluso llevó a la legisladora Margarita Valdez a asegurar que eran una falta de respeto las declaraciones de Téllez.

"Creo yo que se necesita una una disculpa pública para este tipo de agresiones, presidente. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño. Yo no lo he visto chuparse los dedos, yo no sé de donde inventan, eso sí, si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública a la Mesa Directiva", refutó Valdez.

Agregado a esto, la coordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos consideró que Narro Céspedes "conduce el trabajo parlamentario de manera honorable y respetuosa y me parece sumamente reprobable que la senadora Lilly Téllez este utilizando en todo momento este tipo de expresiones denostativas de compañeros que le han demostrado respeto", finalizó.

¿Qué le pasó a Lilly Téllez?

La periodista y conductora de televisión María Lilly Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez dejó su faceta de comunicadora para comenzar a enfocarse a la política.

En la pasada elección del 2018 participó con Morena y accedió al Senado de la República, sin embargo, meses después tras diversas diferencias con los miembros de este partido, lo abandonaría y decidiría unirse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

Por cierto, dentro de las múltiples polémicas que ha desatado en su paso por la política destaca un evento, ya que en los primeros días de enero donó una ambulancia vieja en Sonora, por lo que se ganó el apodo de Lady Chatarra.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.