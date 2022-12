Lilly Téllez elige a Roberto Gil Zuarth como coordinador de precampaña para 2024.

El exsenador Roberto Gil Zuarth será el coordinador de precampaña de la senadora panista Lilly Téllez, quien buscará la presidencia en 2024 en representación del bloque opositor.

Gil Zuarth, quien llevó la campaña de Josefina Vázquez Mota para la Presidencia en 2012, confirmó la invitación de la panista y aseguró que le entusiasma mucho lo que significa la figura política de Téllez.

¿Qué dijo el nuevo coordinador de precampaña sobre Lilly Téllez?

“Ella me ha dado un nuevo motivo para participar en la política. Veo en Lilly mucho talento, liderazgo, un sentido de oportunidad y sobre todo mucha convicción de lo que hoy tenemos que representar”, dijo Gil Zuarth a Radio Fórmula.

Aseguró que Lilly Téllez representa una idea de la política y de México, así como mucho valor en tiempos de defender convicciones que no están representadas hoy día.

“En este país la valentía para defender cosas y para defender convicciones se está diluyendo en entornos de miedo, de violencia verbal y de antagonismos”, abundó.

El nuevo coordinador de precampaña de Lilly Téllez dijo que la quiere acompañar hasta donde le de oportunidad, y el primer paso será la organización de su proyecto. “Yo siento que hoy Lilly puede representar a una parte de la sociedad que no encuentra como hacerse escuchar”.

Aseguró que hoy hay muchos ciudadanos que no encuentran en los partidos políticos un vehículo de participación y que no saben por dónde empezar; sin embargo, Lilly Téllez puede ser una alternativa para quienes no se sienten representados.

Finalmente, Roberto Gil Zuarth defendió que Lilly Téllez nunca tuvo algún cargo como gobernante y lleva poco tiempo como legisladora. Dijo que antes de la experiencia está el liderazgo, y que la senadora panista en los últimos dos años construyó más que lo que otras figuras políticas hicieron en más años de trayectoria.

Te puede interesar: Lilly Téllez arremete contra el titular de la Sedena en el Senado

¿Quién es Roberto Gil Zuarth?

Nacido el 10 de octubre de 1977, Roberto Gil Zuarth es un abogado mexicano que representó al PAN y a sus gobiernos.

Estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Sus primeros pasos en la política comenzaron en 1997, cuando se desempeñaba como asesor en la Cámara de Diputados y secretario de Enlace del grupo parlamentario del PAN.

Fue secretario de la Junta de Coordinación Política y asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), así como de su comisión de fiscalización.

Su acercamiento con el gobierno de Felipe Calderón ocurrió en 2010, cuando se volvió Secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, para en 2011 ser el secretario particular del mandatario.

En el poder Legislativo, fue diputado de 2009 a 2011, donde formó parte de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público y Puntos Constitucionales.

En 2012 fue el coordinador general de la campaña presidencial Josefina Vázquez Mota, quien representaba al PAN y perdió las elecciones frente a Enrique Peña Nieto.

Sus últimos pasos con un cargo político fueron como senador de 2015 a 2018. En este periodo fue integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram