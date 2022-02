Lilly Téllez da positivo a COVID-19 y se mantiene en aislamiento

A través de sus redes sociales, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, dio a conocer que dio positivo a COVID-19, y aunque no detalló si contrajo alguna variante del virus SARS-CoV-2, mencionó que está aislada en su casa, pues está siguiendo las recomendaciones médicas.

En la publicación que fue hecha en su cuenta de Twitter, la política mexicana señaló que tiene algunos días de malestares, pero no mencionó cuales, aunque dijo que está con buen ánimo y esperando a que los días de aislamiento pasen rápido para volver a sus labores.

La senadora se ha visto envuelta en distintas polémicas por los gastos que hace y en La Verdad Noticias dimos a conocer cuando tundieron a Téllez y la llamaron LadyChimoltrufia por comentarios contra Morena y la adquisición de una ambulancia en malas condiciones.

En la misma publicación donde anunció su contagio de COVID-19, confesó ser gran fanática de los dulces y los chocolates y aunque dentro de lo que cabe se encuentra bien, está contenta por no perder el gusto.

“Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme, no he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma”.