Lilly Tellez asegura que se ENFRENTÓ a Enrique Peña Nieto por caso Paulette

En La Verdad Noticias te informamos que Lilly Tellez, es ahora senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y recientemente fue cuestionada sobre su su silencia y “complicidad” en el estremecedor caso de la niña Paulette; en ese entonces, Tellez era periodista y de hecho, tuvo la entrevista más reveladora de aquel suceso.

El usuario, quien responde al nombre de Miguel, cuestionó a la panista sobre su supuesto silencio cuando Paulette apareció a los pies de su cama, pese a que Téllez, afirmó, había dormido en la cama de la pequeña sin haber denunciado el cuerpo de la víctima.

Y agregó: "Me da mucho gusto que sea tan digna representante de @AccionNacional".

Por su parte, la otrora legisladora morenista contestó el reclamo afirmando que ella nunca durmió en la cama de la niña de cuatro años.

Además, Lilly Tellez aseguró que fue una fuerte denunciante de que el cadáver de la pequeña no estaba en el lugar que la versión oficial hizo público, por lo que, dijo, reclamó al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

"No dormí ahí. Yo denuncié insistentemente que el cadáver no estaba en esa cama y me enfrenté al entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto", replicó.