Líderes parlamentarios creen que el Plan B de Morena es una revancha política

El parlamento mexicano ha considerado que el “Plan B” de la reforma electoral de Morena, es un “revanchismo político”. De acuerdo a una reciente, la propuesta que prohibiría a los consejeros ocupar cargos por 10 años, también pretende castigar a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes no se doblegaron ante el presidente.

“No puedes coartar el derecho constitucional a trabajar del artículo 4 de nadie. Entendemos que debe haber un plazo de no relacionarse con las sustancias, pero, ¿por una década? Bueno, ¿pues de qué pretenden que coman?”, expuso Jorge Romero.

Por su parte, Jorge Romero, el coordinador del PAN en San Lázaro, dice que la oposición no tiene números para oponerse al Plan B de Morena, pero que dirán “no” a la reforma en pro de la democracia.

Propuestas del Plan B de Morena son ambiguas y superfluas

Por otro lado, el líder perredista, Luis Espinosa Cházaro, piensa que hay una muy clara señal de revanchismo político, que parece más un castigo, pues sostiene que no hay por qué castigar a los ex consejeros para que no puedan seguir ocupando cargos políticos.

“Sólo es golpear políticamente al presidente del INE, no es ninguna reforma que mejore la vida democrática en nuestro país. ¿En qué beneficia a México que un ex consejero no pueda ocupar otro cargo en 10 años? Deberíamos estar viendo cómo se mejora la vida democrática del país y no cómo se perjudica a los funcionarios en turno”, mencionó Luis Espinosa.

Mientras tanto, el coordinador del Movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que el Plan B de Morona y de sus aliados tiene rasgos inconstitucionales debido a que afecta las funciones del INE

“Morena siempre tiene dos alternativas: su plan A es siempre modificar la Constitución y su plan B siempre es violar la Constitución, y han tenido, desgraciadamente, el consentimiento de la SCJN para hacerlo”, indicó Jorge Álvarez.

Jorge Álvarez también hizo hincapié en que no todos los cambios que proponga Morena ante las leyes, podrán aprobarse, es por eso que planea seguir luchando contre el anuncio de violar a la constitución.

Senadores de oposición hablan sobre la propuesta de Morena

Finalmente, La Verdad Noticias te informa que los senadores de la oposición, han advertido que la propuesta de Morena para evitar que los exconsejeros ocupen cargos en la administración pública no tiene sustento ni vialidad jurídica.

