Más de 60 líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua abandonaron el partido político para sumarse a la campaña de Maru Campos, candidata a la gubernatura de esta entidad bajo las siglas de Acción Nacional (PAN), al señalar que confían en el proyecto de la panista.

Líderes de Morena convencidos del proyecto de Maru Campos

Samuel Molina, quien se desempeñaba como jefe distrital de Morena en Ciudad Juárez, señaló que tanto él como los más de 60 líderes se suman a este proyecto, ya que ha puesto el interés superior del estado por encima del propio.

Líderes de Morena se suman a Maru Campos, candidata del PAN en Chihuahua

Recalcó que nadie puede estar en contra de principios como no robar, no mentir y no traicionar, pero sí está en contra de políticos que simulan seguir estos principios y no lo hacen.

“Para nosotros es muy grato estar aquí, apoyando a la sencillez, apoyando a la persona que tenemos muchas esperanzas de que atienda los problemas y las necesidades de Ciudad Juárez”, expresó Molina.

“Si usted sabe contar, hoy puede contar con nosotros, mañana nosotros queremos contar con usted candidata, y hasta donde tope con Maru”, recalcó el líder de Morena.

Durante el mismo evento, la diputada Federal del Partido del Trabajo, Claudia Lastra, aseguró que Maru Campos “es una inspiración para todas las mujeres que estamos en la política”.

Tras recibir el respaldo de los líderes de Morena, Maru Campos señaló que Juárez es grande porque su gente es grande, y que ha llegado el momento de que los gobiernos estén a la altura de esa grandeza.

Es por eso por lo que le llena de orgullo saber que hay gente consciente de esta realidad, y que está dispuesta a sumar y cooperar, antes que a restar y dividir.

Es preciso recordar que el pasado 1 de abril la alcaldesa de Chihuahua con licencia, María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho. Pese a eso, ella ha dicho que se mantienen intactos sus derechos políticos de votar y ser votada.

