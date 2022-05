Líder nacional morenista expulsará del partido a quien mandó la bomba a mujer

De acuerdo a las declaraciones del líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado Carrillo, se expulsará a José Iván Rosas Correa, detenido en 2001 por atentar contra una mujer con una bomba disfrazada de regalo en la Ciudad de México.

"Sí, lo estamos revisando, y si es cierta, esa información, pues lo vamos a expulsar. No podemos tener gente así en nuestro movimiento", informó en entrevista el morenista, luego de que el señalado reapareció como integrante del comité partidista en Gómez Palacio, Durango.



Rosas Correa había sido originalmente sentenciado a 20 años de prisión por tentativa de homicidio, pero logró la reclasificación del delito y que la sentencia fuera reducida a dos años y 8 meses, de acuerdo con datos oficiales. En 2003 dejó el Reclusorio Norte.



Otniel García Navarro, delegado con funciones de presidente de Morena en Durango, anunció el 18 de mayo de 2021 la reincorporación de Rosas Correa a la coordinación de su partido en el municipio de Gómez Palacio.

"Hombre honesto, de principios y comprometido con la gente", definió Otniel sobre el nuevo dirigente.

PAN asegura que Morena muestra desdén a las mujeres

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que "Morena ha mostrado desdén hacia la mujer. El caso del dirigente de Morena que atentó contra una mujer con una bomba disfrazada de regalo evidencia la misoginia del Gobierno federal".



De visita en Gómez Palacio, Durango, el dirigente opositor habló con la prensa sobre la reaparición de José Iván Rosas Correa, después de su detención en marzo de 2001, ahora como integrante del comité de Morena en ese municipio.



"Morena ha mostrado el desdén hacia la mujer en todos los aspectos. Con este dirigente (Rosas Correa) que lastima a todas las mujeres, y con un Gobierno federal misógino, que le ha quitado todos los apoyos y programas que ayudaban a la mujer", dijo.



Marko Cortés recordó que el Gobierno morenista le quitó a las mujeres las Estancias Infantiles, el Seguro Popular, la atención para el cáncer cérvicouterino.



"Es un Gobierno que no es sensible para con las mujeres, que no las escucha, y por eso no nos extraña que tiene ese perfil, que lastimó a una mujer, hoy sea el líder de Morena en Gómez Palacio", planteó.

