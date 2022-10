Líder del PT tuvo la idea del plantón de Reforma en 2006: Guadalupe Acosta.

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, fue el autor intelectual del megaplantón instalado en Paseo de la Reforma en protesta por el supuesto fraude electoral cometido contra Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2006, reveló Guadalupe Acosta Naranjo a la autora del libro “El rey del cash”.

En una entrevista publicada en la parte final su libro, quien fuera secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante ese proceso electoral afirmó también que el plantón que bloqueó por 48 días una de las avenidas más importantes de la capital fue financiado con recursos públicos.

El campamento para protestar por el triunfo del panista Felipe Calderón y pedir un recuento total de los votos no fue la única propuesta que se puso sobre la mesa, pero sí por la que se inclinó López Obrador a pesar del daño que le haría a la ciudad, de acuerdo con lo que el perredista contó a Elena Chávez, autora del libro y expareja de César Yáñez, quien por muchos años fue jefe de prensa del hoy presidente de la República.

Al menos existía otra alternativa planteada por una comisión conformada por el propio Acosta Naranjo, así como por Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Dante Delgado y Jesús Ortega, pero al final ni ellos respaldaron su propia propuesta al ver que López Obrador insistió en el plantón. En ese entonces el tabasqueño abanderaba a la coalición Por el Bien de Todos, conformada por el PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano).

“El de la idea del megaplantón fue Beto Anaya, pero la compró Andrés. Cuando nos la propuso yo me opuse con fuerza. Dije: ‘No, ¿cómo vamos a ahorcar la ciudad?, ¿qué ganamos? Eso es una tontería’. Manuel Camacho me apoyó. Entonces Andrés dijo: ‘A ver, hágase una comisión para que me traigan una propuesta… Fuimos a nombrar esa comisión, ese equipito de los cinco fantásticos: Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Dante Delgado, Jesús Ortega y yo”, refirió el perredista.

La propuesta que Acosta Naranjo impulsó en la comisión fue una huelga de hambre en el Zócalo, a un lado de la astabandera, y también en cada plaza de las capitales de los estados. “Regresamos a la reunión dos días después, y todos, canijos, me dijeron: ‘Tú fuiste el de la idea, tú proponla, léela’. Leí la propuesta, pero Andrés dijo ‘no’…

“Y se votó. (AMLO) Dijo: ‘Primero la de Guadalupe’, pero no era de Guadalupe, era de la comisión. Levanté mi manita votando en favor de mi propuesta y nadie más levantó la mano, ni los de la comisión; luego, por su propuesta, todos levantaron la mano”. Fue así como se decidió iniciar el campamento desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, pasando por avenida Juárez.

Las diferencias entre ambos personajes se ahondaron cuando el tribunal electoral finalmente validó la elección federal y concedió la victoria a Felipe Calderón.

“Nos llama a una reunión y nos dice: ‘Vamos a convocar a los diputados y a los senadores a que vengan a la plaza y firmen delante de la gente que van a impedir la toma de protesta. Ya estoy haciendo la carta, programémoslo para el domingo que viene en la asamblea y que no falte nadie’. Entonces levanté la mano y le dije: ‘A ver, Andrés, nomás una aclaración: ¿nos estás pidiendo que impidamos que Felipe Calderón tome protesta?’ ‘Sí, Guadalupe, y que firmen delante de la gente.’ ‘Ah, bueno, pues yo no estoy de acuerdo.’ ‘¿Por qué no estás de acuerdo?’ ‘Te he acompañado mientras tuvimos un recurso legal ante las autoridades porque la Constitución y la ley nos lo permite, pero hace dos días el tribunal declaró presidente a Felipe Calderón, y yo no soy golpista… Hoy, las instituciones resolvieron, y no estoy de acuerdo.’ Y que se arma una discusión enorme”, detalló.

UNA ESTRUCTURA MILLONARIA QUE FALLÓ

Otro de los elementos que compartió Guadalupe Acosta a Elena Chávez es que durante la campaña de 2006 López Obrador quiso crear una estructura paralela a la del PRD que “costó una millonada”. La razón era la desconfianza del tabasqueño en la estructura del partido.

De acuerdo con el perredista, el Sol Azteca accedió a la petición del candidato y gastó en esa estructura entre 120 y 140 millones de pesos de los 300 millones que les dio el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para la campaña. Sin embargo, el día de la jornada electoral alrededor de 40% de las casillas no se cubrieron.

“Fue dinero público tirado a la basura por su necedad y desconfianza hacia el PRD”, lamentó Acosta Naranjo.

Por otro lado, el perredista aseguró que muy cerca de la elección López Obrador le encargó hacer dos encuestas de salida, ejercicio estadístico que con base en encuestas a los votantes al salir de la casilla permite inferir los resultados electorales.

Una encuesta, la de Covarrubias, se haría pública, en tanto que la segunda, encargada a la empresa Nodo, sería para consumo interno, la cual arrojó una estimación parecida al resultado final, donde el tabasqueño perdió por una mínima diferencia ante Felipe Calderón.

“Entonces me deja a mí la encuesta de Nodo y no le informa a nadie. Me reúno yo con el de Nodo y me dice los puntos. Pongo a gente para que los cuide y que no molesten a los encuestadores. Ellos me pasaban los resultados a mí y yo se los daba a Andrés Manuel.

Todos los demás tenían la encuesta de Covarrubias y ya. En la última encuesta que le mandé perdíamos por medio punto, como quedó. El salió a decir que había ganado muchas encuestas, pero mintió. ‘Este sí es cabrón, no chingaderas’, pensé. Yo callado porque el único que sabía era yo. Y bueno, chueco o derecho, medio punto era un empate, había que esperar a que se contaran los votos”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!