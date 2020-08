Ley Federal del Trabajo: Renuncia voluntaria

La relación laboral es un vínculo jurídico que existe entre el patrón y el trabajador que tiene como elemento esencial la subordinación que el trabajador tiene respecto al patrón durante su acuerdo laboral.

Sin embargo en cualquier momento de la relación laboral un trabajador puede tomar la decisión de no continuar prestando sus servicios para el patrón por diversas causas.

La Ley Federal del Trabajo establece que si firmamos la renuncia voluntaria estás confirmando que te retiras de la empresa por tu propia voluntad y, por lo tanto, no se puede reclamar una indemnización por despido.

Carta de renuncia voluntaria

Derechos en caso de renuncia según la Ley Federal del Trabajo

Si renuncias voluntariamente te corresponde el pago de las partes proporcionales de:

Aguinaldo.

Vacaciones y prima vacacional.

Prima de antigüedad (siempre y cuando se tengan, por lo menos, 15 años de antigüedad).

Prestaciones que estuvieran vigentes en tu contrato de trabajo o en las condiciones laborales que regulan tu relación con la empresa o patrón.

En caso de despido, puedes reclamar el pago de:

Tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional.

Prima de antigüedad.

Partes proporcionales de aguinaldo; vacaciones y prima vacacional y prestaciones vigentes que no te hayan cubierto

O bien, tienes la opción de demandar que te reinstalen en tu puesto bajo los mismos términos y condiciones en las que lo desempeñabas.

Ante un despido injustificado, tienes un plazo de dos meses para entablar una demanda.

¿Qué pasa si no se acepta una renuncia?

Si decides renunciar a tu actual empleo, nadie puede prohibirlo y estás sujeto al pago de finiquito. En caso que tu patrón te niegue este derecho, acude a la Profedet.

Pero si la decisión está tomada y vas a renunciar, lo primero que debes hacer es redactar una carta de renuncia y avisar a tu jefe.

¿Cuál es la forma de presentar la renuncia laboral?

El trabajador puede manifestar su voluntad de renunciar a su trabajo de forma escrita o verbal.

La Ley Federal del Trabajo no dispone que el trabajador deba dar cumplimiento a alguna formalidad legal para el perfeccionamiento de la renuncia laboral, no se requiere de ratificación o aprobación ante o por las autoridades del trabajo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la renuncia debe acreditarse de manera fehaciente y de manera que no quede lugar a dudas que el trabajador mediante su manifestación de voluntad pone fin a la relación laboral.

El trabajador puede presentar su renuncia directamente al patrón, a su representante legal o al departamento de recursos humanos de la empresa, según sea el caso.

¿Cómo se presenta la renuncia por escrito?

El trabajador puede manifestar su voluntad de no continuar prestando sus servicios al patrón y por ende dar por terminada la relación laboral mediante un escrito libre, que también es conocido en la práctica como “carta renuncia”.

La Ley Federal del Trabajo no establece que la renuncia deba cumplir con determinados requisitos formales para su validez, no se requiere de ratificación ni de aprobación ante las autoridades del trabajo, no obstante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el trabajador debe de manera indubitable exteriorizar su voluntad de poner fin a la relación laboral.

¿Qué contenido debe tener el escrito de renuncia?

La Ley Federal del Trabajo no establece requisitos formales para el escrito de renuncia, no obstante ello, el escrito de renuncia puede contener por lo menos la siguiente información:

Lugar y fecha del escrito de renuncia

Nombre del patrón a quien se dirige la renuncia

Manifestación de la voluntad de renunciar

Tipo de relación laboral o contrato de trabajo

Puesto del trabajador

Motivos de la renuncia

Nombre y firma del trabajador

Huella digital del trabajador

Nombre y firma de 2 testigos

¿Cómo se presenta la renuncia verbal?

En la renuncia verbal, el trabajador manifiesta su voluntad de forma oral al patrón que no es su intención continuar con la relación laboral.

La Ley Federal del Trabajo no dispone que el trabajador dé cumplimiento a alguna formalidad legal para el perfeccionamiento de la renuncia laboral, no se requiere de ratificación o aprobación ante o por las autoridades del trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en caso de controversia, si el trabajador niega ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, el haber renunciado verbalmente, el patrón deberá probar lo contrario para evidenciar la manifestación oral de la renuncia.