Legisladora rompe mobiliario en el Senado y se disculpa recalcando que no es “ligera”

La senadora Xóchitl Gálvez se vio involucrada en una gran polémica luego de romper el inmobiliario del Senado de la República durante el nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

A través de redes sociales circuló un video en el cual se puede observar como la senadora en medio de los gritos y empujones intenta subir a la tribuna a como de lugar por lo que intensa sostenerse de la estructura de la mesa directiva y la rompe.

“Cuando Xóchitl Gálvez dijo que harían todo lo necesario para que @RosarioPiedraIb no tomase protesta, no me podía imaginar que se refería a destruir mobiliario cual anarquista de facultad”, detallaron usuarios en redes.

Por lo que este miércoles la senadora compartió un video en redes sociales en donde se disculpó por los hechos.

“Estoy muy apenada porque intentan decir que yo estaban destruyendo inmobiliario del Senado de la República. No es así. Yo quise entrar a la tribuna a manifestar mi postura a través de una pancarta y me lo impidieron varias senadoras de Morena. Lo quise hacer tomándome del mobiliario y pues obviamente no soy nada ligera, y el mobiliario se venció; lo hice en tres ocasiones”, recalcó la senadora.

Asimismo, la senadora aseguró que se hará cargo de los daños causados en el Senado.

“Ofrezco una disculpo y simplemente les digo que, si hay algún daño, lo voy a cubrir. Al calor de la discusión, yo sólo intentaba manifestar mi postura sobre el nombramiento que se estaba haciendo”, sostuvo.