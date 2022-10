Le gritan “presidenta” a Claudia Sheinbaum en Monterrey

Simpatizantes y militantes de Morena le gritaron “presidenta, presidenta” a Claudia Sheinbaum durante la visita que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizó este sábado en Monterrey, Nuevo León, donde participó en varios eventos organizados por su partido político.

Sheinbaum estuvo presente en Monterrey para compartir las acciones de gobierno que ha realizado su administración en la Ciudad de México. Tras recibir los gritos de “presidenta, presidenta”, la mandataria capitalina reiteró que es importante que las mujeres participen en la vida pública del país.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Claudia Sheinbaum ha estado activa políticamente durante los últimos meses, de hecho, recientemente expresó su respaldo por Delfina Gómez, quien será la candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México en las elecciones 2023.

Claudia Sheinbaum resalta papel de las mujeres

Llegamos a tierra regia, gracias por el cálido recibimiento al alcalde @andresmijesmx.



Estoy muy emocionada por compartir las acciones de gobierno con las que estamos brindado bienestar a la población.

En su discurso, Claudia Sheinbaum destacó el papel que han tenido las mujeres que han tenido la posibilidad de participar en la vida pública y formar parte del gobierno en México. Además, aseguró que cuando una mujer gobierna, lo hace para toda la sociedad, no solo para un sector.

"Una mujer gobernando gobierna para todos y para todas, no solo para las mujeres, pero el ejemplo de una mujer en el gobierno, o de una mujer astronauta, hoy tenemos una mujer de Jalisco, una joven qué ya ha viajado la espacio, mexicana, el que eso sea posible le cambia la perspectiva a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, no hay ese prejuicio de que no puedas lograr ser ingeniera, abogada, política ¡Eso es cosa de hombres! No, eso ya no, eso ya quedó en el pasado”, dijo Sheinbaum.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum ha sido criticada por sus viajes fuera de la Ciudad de México, ya que estos han sido señalados por actos anticipados de campaña por parte de sus opositores. Sin embargo, la mandataria capitalina ha señalado que estos viajes los hace en sus días libres.

¿Cuánto dura el cargo de Jefe de Gobierno?

Ponemos al servicio de todo el país la experiencia de la Ciudad en materia de digitalización de trámites. Hoy firmamos un convenio de colaboración con los municipios de Escobedo y Ciénega de Flores, en Nuevo León.



Es un gusto aprender y compartir con ustedes.

El puesto de jefe de Gobierno dura seis años, por lo que Claudia Sheinbaum dejará de ser mandataria de la Ciudad de México en 2024, cuando se espera que busque la candidatura de Morena por la presidencia de México en las elecciones que se realizarán ese mismo año.

