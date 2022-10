Layda Sansores sí hablará de Ricardo Monreal en su programa “Martes del Jaguar”

La Verdad Noticias informa que en medio de los dimes y diretes, y poco después que asegurar que no revelaría información que involucra al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, la gobernadora de Campeche, cambió de opinión y ahora Layda Sansores sí hablará de Ricardo Monreal.

De acuerdo a la campechana, dijo que sí hablará del legislador zacatecano en su programa Martes del Jaguar de este 25 de octubre, esta información la dio a conocer en sus redes sociales, donde también lamentó que Monreal Ávila la acuse de fracturar al Movimiento de Regeneración Nacional.

“A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento”, dijo Layda Sansores, agregando: “Por eso… siempre sí, este #MartesDelJaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones”.

Ricardo Monreal habla de “Guerra sucia”

Luego que se confirmara que Layda Sansores sí hablará de Ricardo Monreal, este dijo que es una guerra sucia las acciones de la gobernadora.

Luego que este domingo se enterara, Ricardo Monreal, que Layda Sansores hablaría de él, el senador Monreal señaló que esto representa ya es el inicio de la guerra sucia en su contra, advirtiendo que “pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno” y que se ponga en riesgo el triunfo electoral de Morena en 2024.

Es así, que el senador hizo un llamado a que prevalezca la prudencia, “porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante”, sentenció.

Tras el llamado a la prudencia del político, no pasó mucho tiempo para que la gobernadora de Campeche confirmara que ya no tocaría el tema de Ricardo Monreal “para no generar malas interpretaciones”.

Sin embargo, horas más tarde volvió a cambiar de opinión y que siempre sí, Layda Sansores sí hablará de Ricardo Monreal este 25 de octubre, por lo que será uno de los temas que tratará en su programa Martes del Jaguar será el del coordinador de los senadores morenistas.

