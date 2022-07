Layda Sansores niega usar dinero público para ponerse botox

Durante una entrevista, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró que el rostro que tiene actualmente no es producto de arreglos estéticos, específicamente botox.

Por lo que de acuerdo con ella “es mentira” que use recursos públicos para estos tratamientos, negó haber utilizado dinero del estado para cirugías y tratamientos para el color de su cabello y otros detalles de su aspecto físico.

Fue la periodista Adela Micha quien le planteó a la gobernadora de Campeche, que si las autoridades realizarán una auditoría de su trabajo y a nivel personal ella podría negar que no utilizó parte de los 3 millones 860 mil pesos, de los que se le acusa haber gastado pesos en su aspecto físico, contestó que sí lo negaría, agregó:

Sansores confesó que “estuvo tentada” a inyectarse botox sin embargo desistió porque se dio cuenta de que no era permanente además de que estaba consciente de que su “juventud” era hereditaria, pues su padre tenía pocas arrugas y otros signos de edad en su rostro cuando tenía 88 años, agregó:

“Pero mi papá tenía unas rayitas muy delgaditas, así murió, y no tenía patas de gallos a los 88 años, el tenía menos arrugas de las que yo tengo, si yo usara botox me pusiera más bonita, es algo que no me haría”