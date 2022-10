Layda Sansores fracturará a Morena si habla de Monreal en ‘Martes del Jaguar’

Desde el domingo 23 de octubre, la gobernadora de Campeche ha amenazado con exponer al presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, pero es ahora este quien advierte que si hace esto, Layda Sansores facturará a Morena.

Fue en una entrevista para Ciro Gómez Leyva que el senador Ricardo Monreal advirtió que, en caso de que la Gobernadora de Campeche proceda a publicar culturizar información y continúen con los ataques hacia él, "no tendrá otro camino más que buscar senderos distintos"

Es así que el político, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que en caso de que Layda Sansores San Román, proceda con el anuncio hecho el fin de semana sobre ventilar información de él en su "Martes del Jaguar", iniciará la fractura de Morena y no habrá vuelta atrás.

Layda Sansores facturará a Morena

La Gobernadora de Campeche quiere abrir un camino incierto, por lo que Layda Sansores facturará a Morena.

Ricardo Monreal respecto a los ataque de la Gobernadora: “Nunca pensé que luchando por lo que soñamos iba a ser víctima de este tipo de conductas que siempre reprobé (...) Ahora es mi propio partido el que busca someterme. Mi propio partido. Y que no entienden que ese será el rumbo incierto o cierto a una posible fractura”.

En ese mismo sentido, y como ha mencionado La Verdad Noticias, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que Sansores es una mujer valiente, pero hay que cuidar unidad de Morena.

Mientras tanto, Ricardo Monreal continuó diciendo para Ciro Gómez Leyva que no se confrontaría con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); pero no tolerará las acciones que Sansores ha anticipado mediante sus redes sociales.

"Yo haré caso del llamado del presidente y asumiré una actitud ecuánime para no afectar al movimiento, pero si se insiste, no tendré otro camino más que buscar senderos distintos en mi vida pública", recalcó el senador.

"Así comienzan las grandes rupturas. Yo espero que hagan caso al llamado del presidente de la República a quien yo respeto(...) Es una mala estrategia porque no habrá posibilidad de la reconciliación, en caso de que continúe esta artera guerra contra mí, solo por quitarme de en medio en esta contienda para suceder al presidente"

Monreal habló en el contexto de que se enfilan una serie de reformas promovidas por la Cuarta Transformación, como son “La reforma electoral” o “La reforma eléctrica” y una fractura en Morena no es lo ideal.

Ataques en redes a Ricardo Monreal

Aunque Ricardo Monreal dijo que Layda Sansores facturará a Morena si habla de él, también aclaró que hay un ataque generalizado en redes sociales.

Ricardo Monreal dijo que que había una campaña más grande en su contra que tiene que ver con una serie de ataques hacia él en redes sociales, hecha por usuarios que además de atacarlo a él, alaban a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que dijo que todo tiene que ver al querer suceder al presidente López Obrador en la presidencial.

Para concluir la entrevista donde Ricardo Monreal Ávila dijo que Layda Sansores facturará a Morena, señaló que agotará todas las instancias para defenderse de esta embestida: "Yo no lo voy a aceptar, ni me voy a dejar ni me voy a rajar. Me voy a ir hasta el final. La gente sabe que me he enfrentado a presidentes de la República en momentos difíciles".

