Layda Sansores difunde audio de 'Alito' en sus redes sociales y esquiva amparo

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, retomó la difusión de audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, esto a pesar de que la resolución de un juez le prohibe publicar audios de las conversaciones con terceras personas del priista en el programa “Martes de Jaguar”.

Ante esa determinación judicial, Layda Sansores decidió exponer los materiales que ya había revelado a través de sus redes sociales, al argumentar que la resolución no la exime de hacerlo por ese conducto. Esto escribió en sus redes, citando la sentencia:

"De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 ‘(…) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta (…) sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para ese fin’.

“Hago público este video en mis redes sociales personales”, expuso la Gobernadora de Campeche.

En La Verdad Noticias se dio a conocer cuando el líder político 'Alito' Moreno consigue segundo amparo para evitar publicación de nuevos audios, aún así Sansores San Román difundió este miércoles un audio.

¿De qué trata el audio que difundió Layda Sansores?

De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 que a la letra dice "(...) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su pic.twitter.com/VUWORZLOqT — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 10, 2022

El audio de Moreno Cárdenas que difundió este miércoles la mandataria no es nuevo, sino uno que ya había presentado en el “Martes del Jaguar” el 5 de julio pasado. En esa conversación de “Alito” supuestamente con José Murat Casab, priista y exgobernador de Oaxaca, el presidente nacional del PRI planteó realizar un supuesto chantaje a algunos de los empresarios más importantes y reconocidos de México.

En el audio completo, que hoy la Gobernadora presentó a medias, “Alito” afirma: “Germán Larrea [Germán Larrea Mota Velasco], Baillères [Alberto Baillères González], los de GICSA [los hermanos Elías y Abraham Cababie], Álvaro Fernández [Álvaro Fernández Garza], chinguen a su puta madre”.

El segundo audio que publicó esta tarde la Gobernadora es uno que difundió el 12 de julio pasado. En esa grabación se escucha al también exgobernador de Campeche decir que él será el responsable de armar la lista de presidenciables para las elecciones federales de 2024, y que “se vayan a la verga” quienes le piden resultados en los comicios.

Además asegura que él seguirá a la cabeza del partido tricolor mientras dialoga con un grupo de personas, entre ellas una de nombre “Homero” y el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, según confirmó previamente la propia morenista en su programa “Martes del Jaguar”.

“Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera ‘No, que si no hay resultados’, se van a la verga. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, destaca “Alito”.

Junto con el segundo audio, Sansores San Román escribió en Twitter la frase: “Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo, lo digo de frente, siempre digo lo que pienso”.

¿Cuál es la edad de Layda Sansores?

Layda Sansores revive audios de ‘Alito’ Moreno

Layda Elena Sansores San Román es una política, docente, psicóloga y empresaria mexicana. Es la actual gobernadora de Campeche. Actualmente tiene 77 años.

