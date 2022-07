Layda Sansores dice tener fotos íntimas de diputadas para atacar a Alito Moreno

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, afirmó tener pruebas que involucran al dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas de haber obtenido fotografías íntimas de diversas diputadas del Partido Revolucionario Institucional.

Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales la mandataria comentó: “pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”.

En respuesta a dichas declaraciones, diversas funcionarias del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron en contra de Sansores y señalaron que sus acciones fueron conductas de violencia de género.

Reprueban declaración de Layda Sansores sobre filtración de fotos

Usuarios de pronunciaron ante la declaración de la gobernadora.

La declaración de la mandataria provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, incluso algunos internautas pidieron la intervención de las autoridades para aplicar la Ley Olimpia pues comentaron que la gobernadora podría enfrentar cargos por posesión y distribución de material. Esto, lejos del tema político del cual ha afirmado tener más audios en contra de Alito.

“No importa si es mujer gobernadora u hombre; es una autoridad que dice poseer material sensible sobre mujeres que debe, en el caso de que lo tuviere, entregar a la autoridad federal por ser una presunta violación a la intimidad”; “ya confesó que tiene en su poder material íntimo de diputadas del PRI. Espero que las afectadas procedan, la ley aplica para todos”, fueron algunos de los comentarios.

En tanto, la diputada federal del PRI, Jaqueline Hinojosa Madrigal, emitió un comunicado en el cual lamentó las afirmaciones de la gobernadora y responsabilizó a esta última cualquier manejo indebido del contenido fotográfico al que aseguró tener acceso.

¿Qué estudió Layda Sansores?

Gobernadora de Campeche.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores es psicóloga por la UNAM y maestra normalista por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, no es la primera vez que la funcionaria dice tener pruebas contra Alito Moreno que lo acusan de presunta corrupción y extorsión.

