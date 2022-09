Layda Sansores dice que no existe el PRIMor en Campeche

No hay, no existen, durante el tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró ante medios de comunicación que no hay PRIMor, ni se ha perdonado a Alejandro Moreno Cárdenas.

A su salida del recinto en donde se reformaron los documentos básicos del partido y se amplió la permanencia de su dirigencia hasta 2024, la mandataria fue cuestionada por medios de comunicación, sobre la forma en la que ha disminuido sus ataques en contra el funcionario priista y contra quien inició un proceso legal en coordinación con la Fiscalía de la entidad busca procesar por presunto enriquecimiento ilícito.

Por lo que dijo, que todo se trató de una coincidencia, puesto que el juez que lleva el caso, ya la había puesto sobre aviso por la difusión del material en sus programas “Martes del Jaguar”.

“Fue una coincidencia. Se mataron dos pájaros de un tiro, pero yo ya tenía la advertencia que le dio el primer fallo, esta semana pasada, de que me volvieron a requerir porque él me volvió a acusar de desacato, entonces tuvimos otra llamada y determinó el juez que no hubo desacato pero hizo una advertencia por escrito”, señaló en alusión a los recursos judiciales presentados por Moreno para frenar la difusión de los audios.

Conflicto judicial

Referente al conflicto judicial, explicó que no se prolongará, pues tiene la confianza de que el fallo, será a su favor, por otro lado, dijo que no perdonará sus actos ilícitos cometidos en Campeche durante su mandato, asimismo aseguró que además de la investigación de la Fiscalía, su gobierno realiza su propia investigación al respecto.

“No, nosotros en Campeche no, para nada. Nosotros estamos haciendo una lucha y yo espero que se comprenda”. “¿No hay PRIMor entonces?”, insistió una reportera, a lo que la mandataria respondió: “En Campeche no, para nada”.

Propuesta tricolor

Las autoridades investigan el caso

Finalmente, también se le preguntó sobre la propuesta del PRI en torno a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, a lo que Sansores consideró que fue buena y que espera que el resto del partido actúe “con responsabilidad”.

