Layda Sansores anuncia que próximo audio que filtrará de Alito es “asqueroso”

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que el próximo audio que filtrara de Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, será “asqueroso”, lo que ha causado gran polémica ya que en días pasados la funcionaria indicó que algunas legisladoras le enviaron fotografías íntimas al priista.

“Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos hasta desnudas (a Alejandro Moreno Cárdenas). Entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene. Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No. No pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, advirtió.

Hasta el momento se desconoce si los audios que se filtrarán próximamente hablarán de este tema, pero dado al mensaje que ha emitido la gobernadora, se cree que así será, pues en su cuenta de Twitter escribió: “Advertencia, este #NuevoAudio es asqueroso, nos vemos a las 8 pm. Nos van querer tumbar la transmisión”.

Layda Sansores fue denunciada ante la FGR

Cabe indicar que luego que Layda revelara que le llegaron fotografías íntimas de las legisladoras, fue denunciada por violencia política de género. La denuncia argumenta violencia y perjuicio en contra de las 35 diputadas del PRI, las cuales han sido afectadas por los dichos de Sansores, las cuales se dieron en el marco de los audios filtrados del líder priista.

Fue así que las diputadas del PRI y Alito, acudieron ante la Fiscalía Genera de la República a denunciar a Sansores por “calumnias y violencia política en razón de género”.

¿Quién es Alejandro Moreno "Alito"?

Es el dirigente nacional del PRI

Alejandro Moreno, alías Alito Moreno, es un abogado y político mexicano, actualmente se desempeña como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puesto que ha tenido desde 2019.

Se ha desempeñado como diputado federal en la LIX Legislatura, posteriormente fue Senador de la República en las LX y LXI Legislaturas, y por último fue gobernador de Campeche. Actualmente se encuentra envuelto en una serie de polémicas pues la gobernadora Layda Sansores ha filtrado varios audios en su contra, pues presuntamente se exhiben actos de corrupción y extorsiones.

