"Lavado de dinero" entre Martha Sahagún, García Luna y Legionarios de Cristo

Los nexos entre la familia presidencial y los Legionarios de Cristo son investigados por Hacienda.

Después de que ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que se investiga presunto lavado de dinero de los “Legionarios de Cristo” con quien fue su Tesorera, la ex primera dama Martha Sahagún, también sale a la luz lo que durante años era un “secreto a voces” de que ella tuvo mucho que ver con Genero García Luna, sobre todo en la 1ª. Fuga de “El Chapo” Joaquín Guzmán Loera.

En ese entonces, 2001 cuando Vicente Fox dijo que les habían medito “un gol”, culpando a la anterior administración de ese escape, todo fue mentira, ya que el narcotraficante sinaloense no salió “escondido en ropa sucia de la lavandería”, sino que vestido como Policía Federal.

Dicha corporación cabe resaltar, posteriormente García Luna se hizo cargo de ella en tiempos de Felipe Calderón, pero en ese entonces durante la fuga, era el director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), responsable de las indagatorias sobre la escapatoria.

Al cumplirse este próximo 19 de enero, 19 años de la 1ª. Fuga de este narcotraficante del penal federal de Puente Grande, también se podría corroborar si es que García Luna, si efectivamente este capo pagó millones de dólares a la entonces familia presidencial para alcanzar su libertad.

Vínculos religiosos y de negocios

Más allá de las creencias religiosas de cada quién, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y sus vínculos con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox.

Cabe destacar que esta orden religiosa recientemente reconoció que sus sacerdotes abusaron sexualmente de 175 niños, de ellos, solo su “líder religioso”, fue un gran pederasta, Marcial Maciel, abusó de 60 menores, precisaron, aunque pudieron ser muchos más.

Mundo terrenal

“En el caso de los Legionarios de Cristo tenemos el proceso de investigación para saber si hubo o no una irregularidad”, refirió Nieto. Agregó que se indaga a toda la organización y sus vínculos con la que fuese primera dama.

En la conferencia de prensa y ante López Obrador, el titular de la UIF confirmó la existencia de la denuncia, pero reiteró, aún no todavía no había resultados contra la organización religiosa.

“Existe (la denuncia), pero no hay ninguna investigación que compruebe ningún caso hasta el momento”, expuso.

Pero destacó que existen indagatorias contra seis organizaciones más, vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

“Seguimos en el proceso de investigación, estamos recabando información de la Comisión Bancaria y de Valores y en cuanto tengamos toda la información se va a presentar”, explicó el funcionario.

En relación a la organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, quien tuvo relación con García Luna, dijo: “en general todas las organizaciones que recibían recursos, por lo menos son seis que están vinculadas, pero estamos revisando si sí o no”.



Que se sepa todo

En este contexto, en relación a las investigaciones realizadas en torno a la presunta vinculación del Genaro García Luna en acuerdos con el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por la gravedad del caso, que involucró muchas vidas e incluso del despliegue de operativos conjuntos como “Rápido y Furioso”, debe irse al fondo, porque sería de gran utilidad.

López Obrador expuso que es una oportunidad para aclarar muchas cosas, incluida la posibilidad de que estuvieran vinculados más altos funcionarios en el proceso seguido en Estados Unidos. “Se trata de indagar que funcionarios de ambos gobiernos, no sólo de México, sino también de Estados Unidos. Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, el tráfico de armas y la delincuencia que opera en ambos países”.

Agregó: “nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad", aseveró sobre las presuntas negociaciones de García Luna para evitar el juicio en Estados Unidos.

Es importante que se conozcan todos los acuerdos con las corporaciones extranjeras, qué arreglos había, "si existen protegidos y si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Nada de quedarse a medias. No a las medias tintas, que haya justicia. Nada de simulación, nada de tener sólo información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Es decir, hablar con la verdad porque eso va a ayudar mucho a los dos países" (Ariel Velázquez).