Las polémicas de Elba Esther Gordillo; rodeada de lujos y poder

El 2018 fue el año de la profesora Elba Esther Gordillo. Cinco años pasaron desde su detención en 2013 al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, y la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) volvió a escena con más fuerza; este martes 21 de octubre, la también política presumió que cuenta con la fuerza de los profesores que pertenecen al SNTE... ¿pero cómo esta figura ha mostrado su gusto por el dinero y los lujos?

La Verdad Noticias trae para ti un recuento de algunas de las veces que Elba Esther Gordillo demostró ser todo, menos sencilla.

Previo a ser detenida, Elba Esther Gordillo brindó una de sus últimas entrevistas a la periodista Adela Micha, quien en ese entonces era colaboradora de Noticieros Televisa.

En ese espacio, Gordillo habló sobre la imagen ostentosa con la que se le percibe: "Todo aquello que me dé confort, que me haga sentirme bien, sí lo hago; me gusta comer bien, me gustan las obras de arte, tengo debilidades, no soy perfecta (...) y los zapatos (...) ¿dónde está el delito de eso? Lo sudo, no me lo robo".

Ante la periodista Adela Micha, Gordillo aceptó que para la opinión pública ella era un sinónimo de corrupción e inmoralidad, sin embargo, acusó que "en razón de la libertad de expresión se cometen muchos atropellos".

Gordillo insistió en que su fortuna la sembró trabajando, y presumió que en algún punto llegó a tener tres empleos.

La maestra contó que, por ejemplo, "fui mesera también, trabajaba en la mesa sirviendo mesas"; según Gordillo, tras salir a las 4:00 de la mañana de este sitio, se iba a dar clases: "Sé de horas de no dormir".

Elba Esther Gordillo no tenía reparo en mostrarse portando ropas y accesorios costosos; el algún momento fue captada con un Louis Vuitton, valorado en más de 50,000 pesos.

La maestra también fue vista portando bolsos de 50,000 pesos de Prada, y al portar accesorios de tiendas exclusivas que oscilaban los 60,000.

Estos detalles no pasaron desapercibidos durante la investigación en su contra.

Jesús Murillo Karam, quien fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), mencionó que tras la detención de Gordillo se detectó que la mujer realizó 22 pagos por más de 2 millones de dólares a su tarjeta de crédito por compras en la tienda Neiman Marcus.

Neiman Marcus es una tienda departamente en Estados Unidos; en este sitio se distribuyen marcas de diseñador como Carolina Herrera, Michael Kors, Stella McCartney, Armani Collezioni y Burberry.

Los regalos que la maestra daba a algunos de los perfiles de más alto perfil dentro del sindicato que dirigía, tampoco son un secreto.

Durante su gestión, Gordillo llegó a adquirir 59 camiones hummer, las cuales regaló a secretarios de las secciones del SNTE.

Información de Excélsior señala que la maestra también pagó cursos a los líderes sindicales para que en Estados Unidos aprendieran técnicas electorales.

Uno de estos cursos se realizó en la Universidad de California, y tuvo un costo de 600,000 dólares.

La maestra rural mejor pagada

Este año, el periódico Reforma avivó la polémica en torno a Gordillo, al señalar que tras la detención de la maestra, se dio a conocer una copia del testamento de la madre de la política, en la que señalaba que Zoila Estela Morelos Ochoa, quien murió en 2009, había heredado a su hija una fortuna de más de 373 millones de pesos en arte, bienes muebles e inmuebles, empresas, y hasta cantidades millonarias de dinero en efectivo.

Gordillo Morales fue una maestra rural en comunidades indígenas en Chiapas, "aunque el monto de la herencia la haga parecer como corredora inmobiliaria y millonaria coleccionista de arte", señaló Reforma.

