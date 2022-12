Las polémicas alrededor de Miguel Barbosa

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa falleció hoy a los 63 años en la Ciudad de México, esto fue confirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario estatal se llegó a caracterizarse por sus declaraciones subidas de tono que llegó a comentar en vivo, y en La Verdad Noticias, te presentamos las más polémicas.

En el 2019, durante una entrevista a medios, Barbosa le dijo a una reportera que no lo tocara, pues le aseguró que eso es algo que lo excita. La comunicadora lo único que hizo fue poner su brazo por arriba del hombre del mandatario para poder grabar. “Espérenme tantito, yo soy de los que me excito si me agarran la oreja”.

Después, lanzó afirmaciones en las cuales aseguraba que logró llegar al poder del estado debido a un “castigo divino” porque le “quitaron” la gubernatura. Este es relevante pues Miguel Barbosa llegó al poder tras el fallecimiento de la exgobernadora Matha Erika Alfonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, en el desplome de un helicóptero.

“Nos querían extinguir, no podían detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Así fue como ganamos en muchas partes del estado, todos los que ganamos el primero de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios”.

Barbosa calificó a los trabajadores de la SEP como “chocantes”

El gobernador falleció a la edad de 63 años

El 21 de marzo del 2020, en uno de los primeros meses de la pandemia del COVID-19, el gobernador poblano dijo que los maestros eran “chocantes” por señalar que no tenían jabón y agua en los baños de la Secretaría de Educación Pública.

“(Trabajadores) de las oficinas centrales (de la SEP) pues que le echen agua con una cubeta, puf, que chocantes”, al hacer referencia a la queja por la falta de estos insumos, importantes para la lucha contra el contagio del COVID-19.

Igualmente llegó a calificar al coronavirus como una enfermedad que solo le da a la gente rica. “La mayoría son gente acomodada eh, ¿sí lo saben o no? si ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres, no, los pobres estamos inmunes, sale”.

Te puede interesar: Arma Barbosa en Puebla marcha pro Amlo

Escándalos de corrupción contra Barbosa

Fue denunciado ante la FGR por enriquecimiento ilícito

El gobernador de Puebla estuvo involucrado en señalamientos por casos de corrupción, tal cual como fue el presentado por Alejandro Rojas Díaz, exconsejero estatal de Morena, quien denunció a Barbosa ante la Fiscalía General de la República por supuesto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y por la adquisición de bienes en la Ciudad de México, los cuales supuestamente no correspondían a los ingresos del mandatario.

Ante estas denuncias Barbosa solo señaló que Rojas Díaz era un “resentido” que trabajaba en complicidad con Alejandro Armenta que hacía una guerra sucia en su contra, debido a que su partido los destituyó.

Igualmente se llegó denunciar debido a unos audios que grabados por el titular del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Atlixco, en los que se se puede escuchar Freddy Erazo Juárez, proponer inyectarle miel a Barbosa para ocasionar un coma diabético.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram