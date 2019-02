“¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada!”

Fue liberado el ex gobernador de Sonora Guillermo Padres Elías, quien bajo fianza el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México suscribió el acuerdo para darle libertad provisional, luego de ser cubierta la fianza.

Lanza Guillermo Padrés inminente amenaza “¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada!”

Al salir de las instalaciones del reclusorio Oriente, en Iztapalapa, Padres Elías declaró a los medios de comunicación a través de un audio de su abogado defensor donde agradecía a su familia por el apoyo.

“Buenas noches a todos, me da gusto saludarlos a todos, aquí Jorge me pidió que les mandara un audio, estoy con toda mi familia, gracias a Dios, muy contento no me la creo, no me la creo, les mando a todos ustedes un abrazote, espero verlos pronto a todos mis amigos”, declaró el exmandatario.

En el audio se puede escuchar “¡Ya estoy libre, cabrones, agárrense hijos de la chingada!”, palabras de Guillermo Padres, luego de estar recluido desde el 2016 en el Reclusorio Oriente.

Cabe mencionar que Al ex mandatario estatal le fue colocado un brazalete electrónico en la pierna, pues deberá acudir a firmar cada 15 días al citado reclusorio, en donde estuvo encarcelado desde noviembre de 2016.

Antonio Lozano Gracia, su abogado defensor, señaló que el único ilícito por el que se le sigue proceso en libertad, es defraudación fiscal equiparada y añadió que su cliente estuvo recluido por motivos políticos dos años, dos meses y 22 días luego entregarse voluntariamente el 10 de noviembre de 2016 para declararse inocente.

