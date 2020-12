Lamenta AMLO nulo acuerdo con IP por salarios mínimos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)lamentó que no se logrará un acuerdo entre el sector empresarial, los representantes de trabajadores y el gobierno para aumentar el salario mínimo, y dijo que es insensato pensar que su incremento pueda afectar la economía del país.

Como lo dio a conocer La Verdad Noticias, ayer el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó, sin unanimidad, incrementar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, sí estuvo de acuerdo el sector obrero y también el Gobierno. No fueron muchas las diferencias, sí se planteó como ofrecimiento el incremento de salarios por parte del sector empresarial, pero los integrantes de la Comisión no consideraron que fuera suficiente”.

No hubo arreglo por salarios mínimos

En ese sentido, destacó que se busca mejorar las condiciones laborales, principalmente de las trabajadoras domésticas y los jornaleros agrícolas, por lo que el representante del Ejecutivo Federal señaló que a pesar de no lograr un acuerdo unánime, fue una buena decisión por parte de la Comisión de Salarios Mínimos.

Sin base económica ni consenso, el @GobiernoMX impone un incremento desproporcionado del #SalarioMínimo para 2021. Los empleadores propusimos aumentar el 10% y que gobierno aportase un 5% adicional a cada trabajador por el #COVID19. Responsabilizo a @lopezobrador_ del desempleo. pic.twitter.com/QfKTkGUgy8 — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) December 17, 2020

El presidente López Obrador declaró que las y los trabajadores mexicanos van a tener un incremento.

Dijo que a escala mundial todavía avergüenza el tema sobre salario mínimo y cuestionó que en México, "integrante del G-20 y con recursos naturales ocupa el lugar 76 en cuanto al pago de salarios", consideren peligroso el incremento. "Se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas, si pagan el aumento salarial”, dijo.

El empresario Gustavo de Hoyos criticó a AMLO por proponer aumento al salario mínimo porque según él crearía desempleo generalizado en el país. Incluso publicó en sus redes sociales datos de las supuestas consecuencias que podría pasar.

