La verdad detrás de la foto que desató ataques contra Mariana Rodríguez

El pasado martes 14 de junio se hizo viral una fotografía donde Mariana Rodríguez parecía echarle agua en la cabeza a una niña, lo que desató una ola de críticas contra la titular de Amar a Nuevo León, pues aseguraban que atacó a la menor, sin embargo un nuevo video ha revelado la verdad.

La polémica inició cuándo un usuario en twitter compartió una captura de pantalla del video donde aparece Mariana a lado de la menor a quien supuestamente le había “arrojado una botella de agua”, junto con la imagen escribió:

“La noticia de Hoy. Toman imagen en el preciso momento en que Mariana Rodríguez Cantú vierte una botella de agua sobre la cabeza de una pequeña niña. Después de que la niña se le acercó a decirle que en su casa no hay agua”.

La fotografía de inmediato se hizo popular en redes sociales y provocó que influencer recibiera múltiples ataques y críticas, incluso, el diputado Gerardo Fernandez Noroña reaccionó, pues retuiteó la fotografía y escribió “¡Que mujer más miserable”, sin embargo más tarde borró el tuit.

La verdad detras de la polémica fotografía

Pero ante los múltiples ataques que estaba recibiendo en redes sociales, Mariana no se quedó de brazos cruzados y compartió una serie de videos en sus historias de Instagram donde dejó ver el verdadero origen de la imagen y el contexto por sí solo explicó la situación.

En las imágenes se puede observar a Mariana y a la pequeña jugando, además el objeto en cuestión ni siquiera era una botella, sino un vaso entrenador, el cual está diseñado para que el agua a penas salga del recipiente.

Por si el video no fuera suficiente, la influencer escribió: “Jugando con Ximena. Dejen de hacer p*do donde no hay... Si algo le he dado a esta niña es paciencia y amor, mucho amor”.

Fue así como la esposa del Gobernador Samuel García, logró callar a las personas que la atacaron, pues tras filtrarse la fotografía algunos incluso pidieron que la UNICEF procediera contra ella por “atacar” a la niña.

¿Cuántos años tiene Mariana Rodríguez?

La joven ahora es titular de Amar a Nuevo León

La influencer Mariana Rodríguez nació el 10 de agosto de 1995, por lo que actualmente tiene 26 años de edad, mientras que su esposo Samuel García le lleva 8 años de edad, pues el nació el 28 de diciembre de 1987 y actualmente tiene 34 años de edad.

