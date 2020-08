"La venganza y cobardía me tienen aquí", dice Rosario Robles a un año de prisión

Este jueves 13 de agosto, Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cumplió un año en prisión en el penal femenil de Santa Martha, luego de que fuera probada su implicación en la llamada Estafa Maestra.

A través de una carta, la exfuncionaria en la administración de Enrique Peña Nieto, dijo que su reclusión es injustificada, al tiempo que afirmó que "la venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí”.

En la misiva, Robles también expuso que a ella se le acusa de una omisión, más "no de corrupción”, lo cual no merece prisión, dijo, por lo que aseguró las autoridades mexicanas han violeado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice. Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición”, redactó.

Rosario Robles compara su caso con criminales del narco

Rosario Robles comparó su caso con el de delincuentes acusados de delitos más graves o personajes del crimen organizado a quienes "se les ha dejado flagrantemente en libertad".

Rosario Robles fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde donde se desviaron millones de pesos, según consta en el reportaje La Estafa Maestra.

”La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”, expuso.

“Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez. A mujeres que se han atrevido a subvertir el orden patriarcal se les ha condenado; se les ha mandado a la hoguera o a la guillotina, se les ha obligado a vestirse de hombres para ser reconocidas o confinadas a un convento. Miles han sido asesinadas por su pareja; a otras nos mandan a la cárcel para excluirnos, borrarnos.

“Pero más temprano que tarde aparecerán en mi camino juzgadores que con valentía apliquen la ley y me hagan justicia. Yo estoy tranquilo como dijo recientemente el Presidente “mi tribunal es mi propia conciencia”. El problema es para quienes mandan mensajes equivocados a la sociedad: mejor huye porque si te presentas voluntariamente, tu delito no es grave y eres leal a tus principios, pero eres considerado adversario/a, tu destino es la cárcel”, finalizó.