La reforma electoral de AMLO no pasará en San Lázaro: PRI, PAN y PRD

Diputados federales que integran las comisiones dictaminadoras y el grupo multipartidista para el análisis de la reforma electoral afirman que no permitirán cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Tampoco avalarán en comisiones modificaciones a la conformación de las cámaras del Congreso o cualquier tema que “debilite la democracia en México", afirmaron en entrevistas separadas al periodista Ernesto Zavaleta en su columna Oraciones a San Lázaro.

El líder del PRD en la Cámara baja, Luis Espinosa Cházaro, así como los diputados Elizabeth Pérez (PRD), Marco Antonio Mendoza (PRI) y Jorge Arturo Espadas (PAN), integrantes de las comisiones encargadas de dictaminar la reforma, coincidieron en que la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como está planteada, no tiene futuro.

Sin embargo, mientras el PAN y PRD son más tajantes en su decisión de rechazar la reforma electoral, el PRI muestra más moderación.

Espadas Galván, de Acción Nacional, sentenció que “ninguna reforma que pretenda vulnerar la democracia, como es el caso de la presentada por el Presidente, tiene futuro”, en tanto que Pérez Valdez, del PRD, consideró que la “reforma electoral es una sinrazón, son ocurrencias”.

“Podemos bajar el sueldo a los consejeros (electorales); avalar el uso de las nuevas tecnologías no sólo en el voto electrónico; podemos perfeccionar la democracia con el INE como lo tenemos, no vamos a negociar necedades, no es necesaria ni va a haber una reforma electoral”.

Por su parte, el priista Marco Antonio Mendoza, secretario de la comisión de Puntos Constitucionales, indicó que prevalecerá lo que beneficie a la democracia y al Estado de Derecho. “Se hará un análisis técnico de las más de 100 iniciativas, de las áreas de oportunidad que tenga el sistema político mexicano, será una decisión que no puede ir ni contra la democracia ni contra el Estado de Derecho, la responsabilidad es defender la democracia que nos ha costado décadas construir”, apuntó.

Por su parte, Espinosa Cházaro dijo que junto con los coordinadores del PAN, Jorge Romero Herrera, y del PRI, Rubén Moreira Valdés, marcaron los límites a los que no cederán: “la desaparición del INE, la reducción de diputados y senadores, el método de elección de consejeros, la eliminación de los OPLEs, el respeto a los tribunales electorales federal y locales y su permanencia”.

Sobre las declaraciones vertidas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el sentido que diputados del PRI, Morena y hasta algunos del PAN ya trabajan a favor de la reforma, los legisladores consultados negaron cualquier negociación que apunte a la aprobación de la iniciativa presidencial.

Respecto a la encuesta del INE dada a conocer la semana pasada, en la que los entrevistados apoyaban mayoritariamente la reforma planteada por López Obrador, los legisladores entrevistados aseguraron que ningún sondeo tiene un peso legislativo.

VOTO ELECTRÓNICO, LA ÚNICA COINCIDENCIA

Hasta ahora la única coincidencia entre la iniciativa presidencial que impulsa Morena y las presentadas por el grupo opositor es hacer posible el voto vía electrónica, y quizá podría haber algún acuerdo para fortalecer los mecanismos de fiscalización de gastos de campaña.

Por separado el PRD considera apoyar la reducción de salarios a consejeros del INE, pero no al presupuesto para su operación; el PRI propone elevar a nivel de ley las acciones afirmativas por la pluralidad, y el PAN impulsa una mayor vigilancia en los recursos de campaña y evitar la entrada de dinero del crimen organizado.

“Sin el apoyo de la oposición, a la mayoría simple de Morena sólo le alcanza para tomar la ruta de los cambios secundarios como fiscalización, multas, propaganda gubernamental, tiempos de radio y TV, pero ninguno ellos podría afectar la estructura y facultades del INE, ni los temas torales del sistema electoral”.

Se prevé que la iniciativa sea llevada al pleno para su votación antes de que termine el periodo de sesiones, el 15 de diciembre.