"La oposición está desesperada, le apuesta a la división de Morena": Sheinbaum.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la oposición en el país está muy desesperada por lo que le apuesta a la división dentro de Morena, pero “se quedarán con las ganas de verlo”.

Después de que circuló información en torno a que en el testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se considerara a su hijo Andrés Manuel López Beltrán como heredero político, la mandataria local insistió que el conservadurismo apuesta por la escisión, pero la Cuarta Transformación tiene claro el proyecto a defender.

Sheinbaum habló sobre el testamento político de AMLO

“El bloque opositor, el conservadurismo está muy desesperado porque no crece, están muy desesperados por hacer, ahora le apuestan a la división de Morena y los partidos aliados a Morena y en realidad a lo que todo representa Morena" dijo la jefa de Gobierno.

“Como ellos no crecen pues están buscando la división interna, pero como he dicho, se van a quedar con las ganas porque Morena no se va a dividir, todos lo tenemos clarísimo, todos y todas, corcholatas, no corcholatas, tenemos claro que lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación", agregó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la oposición?

Sheinbaum dijo que la oposición está buscando "que si la preferida, que si él no sé qué, que si este no lo menciona, pues es absurdo porque aquí hay unidad, todos tenemos claro que lo que tenemos que sostener es el proyecto y la unidad del proyecto y en su momento lo que va representar la encuesta.

"La oposición le apuesta a la división y se va a quedar con las ganas”, recalcó en conferencia de prensa. Como mencionamos en La Verdad Noticias, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que, incluso, en la estrategia utilizan a ex presidentes para ser sus voceros en el intento por descalificar la Cuarta Transformación.

