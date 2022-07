La millonaria pensión de Sasha Montenegro por ser viuda de López Portillo

Se ha revelado la cantidad que recibía la ex actriz Sasha Montenegro, como pensión por ser la viuda de un ex presidente, en este caso de José López Portillo, anualmente llegaba a ella un millón 688 mil 736 pesos.

Después de retirarse López Portillo recibía una millonaria pensión, pero al morir el 17 de febrero de 2004, a la edad de 84 años de edad, la mitad de estos ingresos comenzaron a llegar a Aleksandra Aćimović Popović, quien actualmente tiene 74 años.

Pero la ex primera dama de México dejó de recibir esta exorbitante cantidad a partir de que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en su conferencia de prensa de este jueves 28 de julio expuso cuánto gastaba el país en pagar a los funcionarios.

¿Además de Sasha Montenegro quiénes ganaban millones?

¿Además de Sasha Montenegro quiénes ganaban millones?

El cuadro ilustrativo de AMLO dejaba ver las millonarias pensiones que pagaba México a los ex presidentes y sus viudas, Vicente Fox recibía al año 48 millones 942 mil 394 pesos, Ernesto Zedillo tenía una pensión de 37 millones 847 mil 184 pesos.

Mientras que Carlos Salinas de Gortari, quien en su momento renunció a ella, tenía en su cuenta cada año 42 millones 881 mil 810 pesos y el recientemente fallecido Luis Echeverría al año disponía de 44 millones 185 mil 832 pesos.

Te puede interesar: Así lucía Sasha Montenegro, la vedette que conquistó a José López Portillo.

Pensión de Sasha Montenegro

Pensión de Sasha Montenegro

Montenegro no fue la única viuda que cada año acumulaba una millonaria cantidad pues la ex primera dama, Delia Margarita Cordero Tapia recibía dos millones 26 mil 483 pesos por ser viuda del ex presidente Miguel de la Madrid, tenía el 60% de su pensión.

AMLO reveló que Felipe Calderon era el presidente mejor pensionado pues anualmente antes de su gobierno recibía 54 millones 262 mil 111 pesos, esto de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) del año 2016.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram