La “excelencia educativa” solo sirvió para marginar a quienes desean estudiar: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las administraciones que le antecedieron se utilizó el "sofisma" de la "excelencia", solo para marginar a aquellos que deseaban estudiar, aunque realmente el propósito era privatizar la educación.

“Me hiciste recordar algo y así debe haber otros sofismas, nos engañaron mucho (…) ojalá y haya investigadores, pero así, con juicio práctico— nos engañaron también de que lo mejor era la excelencia educativa para privatizar la educación, o sea, que lo mejor era la calidad de la educación, y hubo toda una campaña acerca de eso”, contestó al cuestionamiento de La Verdad.

Al pedirle su opinión, sobre la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer que los alumnos de primaria y secundaria no podían ser reprobados, por lo que la calificación no podría ser inferior a 6, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno está a favor de la calidad en la enseñanza, pero sin que sea rechazados aquellos que no sean “genios”.

López Obrador dijo que los exámenes de admisión eran utilizados para limitar la cobertura educativa, coartando el derecho a la educación y, dejaron de lado que “son el segundo hogar de los niños”.

“La escuela se redujo a eso, cuando la escuela es mucho más que eso. La escuela es el segundo hogar, es el que permite el desarrollo humano, la convivencia, es donde se da la práctica de la fraternidad, se socializan los conocimientos, se socializan los problemas. Hay muchos niños, niñas que encuentran más protección, respaldo, con sus compañeras, con sus compañeros, con sus maestros, que en su propio hogar”, indicó.

Subrayó que, “independientemente del nivel académico”, los niños y adolescentes se forman en las aulas y, al dejarlo fuera de ella, el jefe de la pandilla de la calle se convierte en su maestro.

“Es mil veces mejor tener a los niños, a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, pero es de juicio práctico, es de sentido común. Pero todo esto lo fueron introduciendo para manipular y así hay muchas otras mentiras”, sentenció.

Insistió en que su gobierno seguirá trabajando en la calidad en la enseñanza, pero ésta “es calidad y cobertura, calidad y derecho a la educación”.

-¿Pero qué pasa con el nivel de conocimiento?, insistimos.

“Es que depende del concepto de conocimiento. Por ejemplo, Paulo Freire decía: ‘La educación como práctica a la libertad’. Y el otro extremo es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, hay una eminencia, un científico que aprendió a hacer la bomba atómica. ¿Y para qué quiero la ciencia sin dimensión humana, sin dimensión social?”.

De manera insistente, López Obrador dijo los conservadores que están en contra de su gobierno estudiaron en las universidades más famosas del extranjero y, son los que tienen un profundo desprecio al pueblo “o aprendieron a robar”.

“Entonces, sí al conocimiento, pero al servicio de la sociedad, de los demás, que nada humano nos sea ajeno, eso también es enseñanza”, aseguró.

