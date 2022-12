La democracia no debe tener regresiones; la ley electoral debe ser respetada le pese a quien le pese: Lorenzo Córdova

A unas horas de discutirse la reforma electoral en la Cámara de Diputados, así como las inconformidades generadas ante las advertencias hacía actores políticos para no cometer actos anticipados de campaña, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello salió al paso para advertir que la democracia no debe tener regresiones, los servidores deben respetar la ley y no realizar en estos momentos promociones públicas “le pese a quien le pese”.

Previo al debate parlamentario, donde se aceptarán o desecharán los cambios constitucionales en la materia, al tiempo que será entregado un plan b por parte del Ejecutivo para insistir en una reforma electoral, Lorenzo Córdova en un acto realizado en Tlalnepantla, Estado de México, aseguró que la defensa de la democracia es una asunto de todas y todos los mexicanos, es una conquista la cual prevalecerá en el país hasta que la ciudadanía así lo quiera, lo decida y no debe tener regresiones.

Sobre la molestia generada entre algunos actores políticos para que respeten las reglas de las competencia, Lorenzo Córdova puntualizó: “La Constitución tiene también un sinnúmero de artículos que obligan a las autoridades y sí el artículo 134 de la Constitución establece que tienen prohibida la promoción pública, los servidores, tanto locales, como municipales y federales, se tiene que cumplir y si no se cumple, aquí estaremos las autoridades electorales para hacerlo cumplir, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese”.

Recordó que como autoridades electorales se deben ceñir a los principios de equidad, de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas en las elecciones, “para eso estamos aquí, para salvaguardar el arreglo político que llevamos a la Constitución y si hay quien se empeña en violar la Constitución, pues ese partido o esos gobernantes serán señalados por ello, sin excepción y a pesar de los amagos y del acoso del que seamos objeto”.

A menos de un mes de iniciarse formalmente los comicios mexiquenses, el consejero presidente del INE fue invitado como testigo de honor a la firma de una carta compromiso entre los tres Centros Empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en esa entidad y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Dicho compromiso tiene como finalidad unir esfuerzos para que ambas instancias convoquen a la ciudadanía a ser parte activa en el proceso de renovación de la gubernatura del Estado de México.

“Estoy convencido de que conjuntar esfuerzos para facilitar que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a la información, de cara al voto y que el día de la jornada lo ejerzan en libertad, será una tarea que contribuirá al buen desarrollo del proceso electoral de esa entidad y una forma de contribuir a elevar la calidad de la ciudadanía en el Estado de México y, por ende, en el país”, estableció Lorenzo Córdova.

Ante consejeros del IEEM e integrantes de la COPARMEX de esa entidad, el consejero presidente insistió que la construcción de la democracia ha sido una obra colectiva, una ruta de ida y vuelta que no puede tener regresiones.

“Es el resultado de una apuesta que nos permitió salir de un régimen autoritario”, advirtió Lorenzo Córdova quien dijo que si la defensa se realiza por las y los mexicanos se llegará a buen puerto.

Abundó: “Somos todas y todos como individuos, no como titulares de instituciones, no como titulares de organizaciones de la sociedad civil, sino como individuos los que vamos a defender y estamos defendiendo a la democracia, mientras ello ocurra, habrá democracia”.

Informó que falta menos de un mes para iniciar formalmente el proceso electoral en el Estado de México, donde cerca de 12.5 millones de ciudadanas y ciudadanos mexiquenses podrán participar en la elección de la gubernatura.

Es un mandato constitucional, aclaró, el cual establece que son las y los votantes la base de la organización electoral, de la logística que sustenta los trabajos de las elecciones y, en consecuencia, son ellas y ellos los destinatarios de las decisiones tomadas por el INE y en el IEEM.

“Nosotros no trabajamos para ningún gobierno, ni trabajamos para ningún partido, somos órganos autónomos del poder, de cualquier poder: del poder público y del privado, pero también somos independientes de los partidos, como lo revelan todas las decisiones que hemos tomado”, puntualizó.

Aclaró que la Constitución protege los derechos fundamentales de las y los ciudadanos y no de las autoridades.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Federación Centro de COPARMEX, Manuel de la Mora Ramírez; la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez; el Presidente de COPARMEX Metropolitano Estado de México, Erick Fernando Cuenca Gurrola y representantes de los tres centros empresariales que abarcan los 125 municipios.

