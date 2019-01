La austeridad toca a Tabasco, Adán Augusto venderá avión nuñista

El gobierno de Tabasco que encabeza Adán Augusto López Hernández detalló que como medida de austeridad pondrá a la venta un avión propiedad del gobierno estatal, por el cual el gobierno nuñista habría realizado un gasto de un millón y medio de dólares, en mantenimiento por parte de una empresa americana.

El mandatario tabasqueño dejó en claro que en la actual administración no se arrendarán ni aviones, ni helicópteros dijo que tras una revisión técnica va a determinar si es procedente la venta de dicho avión.

“Nosotros ese avión, creo vamos a ponerlo a la venta, lo que vamos a hacer es que con una inversión de 200 mil pesos vamos a mandar a una revisión técnica porque no sabemos si está en condiciones de uso no vaya a ser que nosotros pongamos a la venta un avión y resulta...adquiriríamos una responsabilidad si algo sucede, pero en definitiva nosotros no vamos a utilizar, a rentar, ni a prestar aviones o helicópteros”.

Es probable que por logística, se mantenga la renta del hangar.

Sobre el contrato del Hangar de Gobierno, el mandatario dijo que se va a revisar con la empresa y dijo que es probable que por logística, se mantenga la renta de dicho hangar, el cual sería de utilidad en situaciones de emergencia y que operativamente requiera el uso de una aeronave, como es el caso del Instituto de Protección Civil.

"No vaya a ser que nosotros pongamos a la venta un avión, lo vendamos y resulta que adquiriríamos una responsabilidad si algo sucede. Pero en definitiva nosotros no vamos a utilizar, no vamos a rentar ni a prestar aviones o helicópteros; y tampoco vamos a usar los dos aviones propiedad del Gobierno del Estado, éstos se van a poner a la venta", dijo el mandatario tabasqueño.