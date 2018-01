“La Morena” si va por Morena

La líder de opinión Niza Puerto Paredes y ex directora de Comunicación Social del ex gobernador Mario Villanueva Madrid (1993-1999), es candidateada por los Partidos Encuentro Social (PES) y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), para un cargo de elección popular para el próximo proceso electoral del 1 de julio de este año.

En entrevista telefónica, “La Morena”, como se le conoce, sostuvo que ella se mantiene activa tanto en redes sociales, su página de internet y también con su programa en Radio Ayuntamiento, por lo que está considerando participar, siempre y cuando se trate de un proyecto serio que ayude realmente a los que más lo necesitan.

Sin ambages ni medias tintas, afirmó que a los hechos les gusta decirle por su nombre de ahí que no comulga con aquellos políticos que sólo engañan a la ciudadanía, por lo que de participar, tendría que ser bajo esta premisa.

“Soy una mujer de armas tomar y no me gustan los engaños”, resaltó, al tiempo de manifestar que efectivamente participaría con Morena y el PES. “En mi partido no me toman en cuenta, ellos sí”, recalcó.

En este contexto manifestó que ella continúa también desde hace más de 15 años apoyando al ex gobernador Villanueva en su lucha, ya que como se sabe, es un preso político y quien se atrevió a retar al sistema en tiempos del ex presidente Ernesto Zedillo, quien pretendía despojar a los quintanarroenses de su patrimonio.

Por su honestidad y su larga trayectoria en busca de que se haga justicia no sólo para Mario Villanueva, sino para todo el pueblo de Quintana Roo, es que está considerando participar bajo la coalición “Haremos historia”.