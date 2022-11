Elba Esther adelanta que habrá candidato que “dará guerra” a Morena

La Maestra adelanta que habrá un candidato que dará guerra a Morena en el 2024

Rumbo a las elecciones del 2024, Elba Esther Gordillo adelantó que surgirá una figura de oposición que le competirá a cualquier candidato de Morena, e incluso mencionó algunas de las características que posee el supuesto abanderado.

"Tiene que ser de la sociedad civil, carismático, que le pueda hablar al sector al que le habla el actual presidente y que le entre a la competencia", aseguró.

Y es que la maestra, quien durante 24 años fue lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que aún no tiene "gallo ni gallina", no obstante dijo que se inclina por Marcelo Ebrard, pues aseguró conocer sus méritos y capacidad.

“Marcelo Ebrard cuenta con mi estima con mi respeto, es mi amigo, nunca se niegan a los amigos, cuando menos yo no, reconozco que es un hombre de Estado, me tocó hacer muchas cosas con él desde los 90, no hay que olvidar la trayectoria, en dónde estaba, pero no soy de Morena”,agregó.

En contraste, dijo no conocer a Claudia Sheinbaum, quién es otra de las llamadas “corcholatas” de Morena, aunque declaró que lo único tiene claro es que Morena no es “infalible”.

La maestra apoyará al INE

Sumado a lo anterior, la maestra agregó que tanto el PAN como el PRI, la han buscado para unirse al movimiento de oposición, sin embargo dijo no querer alinearse con ningún grupo.

“He hablado con algunos. Hace mucho con el PAN, he hablado con el propio PRI hasta con Alito hablé, platiqué con algunos gobernadores y todo, pero no me he alineado a ningún grupo, no creo en eso”, apuntó.

Sobre la defensa al INE, la ex funcionaria informó que se sumará a la movilización de este 13 de noviembre tanto en redes sociales, como en la marcha que se realizará en la Ciudad de México, informó La Verdad Noticias.

