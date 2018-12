LXII Legislatura designa al nuevo presidente de la Codhey

Con 18 votos a favor, diputadas y diputados de la LXII Legislatura eligieron a Miguel Óscar Sabido Santana como nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), que deberá rendir compromiso constitucional en la próxima plenaria y estará por un período de cinco años.



Durante la sesión ordinaria de este lunes, también rindió compromiso constitucional Sergio Alberto Martínez Cachón como nuevo director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, después de que se aprobó por unanimidad el acuerdo respectivo, presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.



Además, el pleno avaló por unanimidad otro punto de acuerdo de la Junta de Gobierno, relativa a iniciativas y propuestas de acuerdo a presentar en asuntos generales.



De esta manera, para una mejor administración y funcionamiento parlamentario los diputados de la LXII Legislatura, que así lo consideren, preferentemente el día anterior hasta antes de las 20 horas, del día de la sesión del pleno que corresponda, para presentar cualquier proyecto de iniciativa o punto de acuerdo que deba desahogarse en los asuntos generales de dicha sesión.



De esta manera, el presidente de la Mesa Directiva deberá desahogar dichos asuntos de la siguiente manera:



Harán uso de las palabra aquellos diputados que hayan presentado iniciativas de ley el día anterior en el orden de su presentación seguidamente se le dará uso de la palabra aquellos diputados que presentaron propuestas de acuerdo para ser considerados por el pleno; lo anterior sin perjuicio de que los diputados puedan presentar los documentos jurídicos que consideren en términos de ley.

Repetir procedimiento

Antes de la votación para elegir presidente de la Codhey, Silvia López Escoffié (MC) presentó su postura de anular el voto y repetir el procedimiento, porque a consideración de su fracción, ninguno de los candidatos contaba con un perfil humanista, en defensa de los derechos humanos, al igual que dijo que no participaron las asociaciones.



En respuesta, Manuel Díaz Suárez (PAN) aclaró que fue un proceso apegado a la ley y la ciudadanía estuvo representada porque fueron las que presentaron las propuestas de los candidatos y esta soberanía no está en la condición de no validar su respaldo; no obstante, los legisladores deberán ser vigilantes de su actuar, incluso cada año, durante su informe de actividades.

Asuntos generales

En asuntos generales, Kathia Bolio Pinelo (PAN) refirió que este 10 de diciembre se conmemoran los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que la LXII Legislatura cumple con la elección del presidente de la Codhey, con la apertura ciudadana que lo caracteriza, porque participaron casi 250 asociaciones civiles.



“Es la misma sociedad la que marca la pauta, culminamos un proceso novedoso, transparente y apegado a la ley”, resaltó.



En otro tema, Milagros Romero Bastarrachea (MC) presentó una iniciativa para reformar diversos puntos de la Ley de Transporte del Estado que, informó, “tienen su origen en la sensibilidad hacia una problemática que se padece cotidianamente por muchos yucatecos; en la empatía con aquellos que se ven en la necesidad de usar el transporte público para trasladarse a sus escuelas, a sus centros de trabajo, al mercado o a múltiples lugares más, en autobuses en malas condiciones; en la conciencia de que los problemas sólo se resuelven con acciones y con propuestas de todos para todos”.



En la plenaria del día, se turnó a la comisión de Derechos Humanos la iniciativa del PRI para modificar la Ley para la protección de las personas con discapacidad y se dio a conocer un oficio de la Cámara de Senadores; al final, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 13 de diciembre a las 11 de la mañana.

Verónica Camacho