Este martes 8 de junio a las 9:59 de la mañana, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos llegó a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y ser testigos de la firma del “Memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional entre los gobierno de México y EE.UU.”.

Con un fuerte dispositivo de seguridad , la funcionaria norteamericana saludó a AMLO en la Puerta Central del recinto histórico.

“Good morning. Mucho gusto, good to see you. Mucho Gusto. I’m very happy to be here” respondió la vicepresidenta.