Juez ordena a Carlos Loret de Mola testificar en caso de Israel Vallarta

El comunicador Carlos Loret de Mola fue llamado a testificar ante un tribunal por el caso de Israel Vallarta, quien permanece en prisión acusado de secuestro, y en cuya detención estuvo involucrado el periodista que validó el montaje armado por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

A más de 14 años del videomontaje en el que también fue detenida la francesa Florence Cassez, novia de Vallarta, y quien fue liberada en 2013 por violaciones a su proceso y deportada a Francia, a pesar de ser condenada a 60 años de cárcel.

Ricardo Sayavedra Juárez, vocero de Vallarta, reveló una cuerdo en el que se resolvió un amparo en revisión del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito.

En el documento, se lee que “(Carlos) Loret de Mola y sus apoderados, entre ellos Jaír Olaf Osorio, buscaban evadir la responsabilidad civil de dar su versión sobre el montaje de Israel Vallarta Cisneros y Florance Cassez.

"Justicia no amparó a Loret de Mola"

El vocero señaló que Israel está delicado de salud porque sufre problemas respiratorios y mala alimentación, pero está en uso de sus facultades mentales para seguir defendiéndose.

“Por fin la justicia no amparó a Carlos Loret de Mola, ya que bajo los amparos no se puede argumentar jurídicamente el no testificar en el proceso de Mario, Israel y Sergio Vallarta”.

El acuerdo presentado por el representante de Vallarta, quien permanece en el penal de Puente Grande, en Jalisco, deja firme el auto en el que se ordena la presencia del periodista a las 10:00 horas del 18 de marzo.

El 9 de diciembre de 2005, Carlos Loret de Mola transmitió en vivo durante su programa Primero Noticias la detención de Cassez y Vallarta, el cual estuvo comandado por Genaro García Luna, responsable de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Felipe Calderón.

