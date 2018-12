Jueces de todo México protestan en contra de la ley de tope salarial de AMLO

Jueces de todo México protestan contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que propone tener un tope salarial menor al que reciba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En 30 edificios sede del Poder Judicial en 25 entidades de México, donde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tiene representación, los juzgadores salieron, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, a defender la independencia judicial y la división de poderes.

“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie.

“La independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contrapeso de Poderes”, afirmaron.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que los integrantes del PJF ganaban 600 mil pesos mensuales y que nadie podía ganar más que el presidente de México.

El artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.

A la protesta se sumaron mil 56 demandas que presentaron 4 mil 676 quejosos; de ellos, 354 son jueces; 386, magistrados; mil 579, secretarios; 353, actuarios; 872, oficiales, y 738 son externos.

El viernes pasado el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender la ley de remuneraciones. Ayer, un juez concedió una suspensión al consejero del INE, Benito Nacif, para que no se le aplique la reducción salarial prevista en esta norma.