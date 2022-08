“Juanito” acusa a AMLO de traición y lo reta a un debate

El activista Rafael Acosta, mejor conocido como “Juanito” acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de traición y lo retó a un debate en Palacio Nacional, para discutir temas de interés público. Criticó que en su sexenio, el mandatario ha quebrado las finanzas de México.

Además, el activista señaló que López Obrador ha eliminado apoyos como el Seguro Popular, pensiones de adultos mayores, entre otros programas sociales. “Ha quitado todo, señor, esas son pendejadas”, declaró al recalcar que buscará la presidencia de México en las elecciones de 2024.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, AMLO se prepara para rendir su 4to informe de gobierno el próximo jueves 1 de septiembre. Para ello, ha difundido una serie de spots en los que enumera lo que considera logros de su administración, como las políticas de austeridad, el combate a la corrupción y la creación del Banco del Bienestar.

Juanito invita a AMLO a Vips

#VIDEO | ‘Juanito’ se lanza contra AMLO y le pide debatir en Palacio Nacional



El activista Rafael Acosta ‘Juanito’ aseveró que no puede “llamar” presidente a @lopezobrador_ porque no votó, ni votaría por él; sentenció que AMLO “nos está llevando al fracaso”.



�� @yadirarp pic.twitter.com/Ii1ya5PrLo — LA OCTAVA (@laoctavadigital) August 29, 2022

En ese sentido, “Juanito” recalcó que México necesita a un presidente capaz “no ha un traidor como AMLO”. Indicó que espera que el presidente responda a su solicitud para debatir en Palacio Nacional. También dijo que él puede invitar a López Obrador a Vips para dialogar.

El activista agregó que no puede llamar presidente a AMLO, ya que no votó por él y nunca lo haría, ya que en lo que va de su sexenio sigue habiendo inseguridad y desempleo en el país, por lo que urge un cambio verdadero. Hasta el momento, AMLO no se ha pronunciado ante estos dichos.

Más temprano, AMLO desató la polémica al declarar que aquellas personas que votaron por el expresidente Felipe Calderón, deberían arrepentirse, si son cristianos. López Obrador argumenta que en 2006 hubo fraude electoral que favoreció a Calderón y le impidió llegar a la presidencia.

AMLO no se reelegirá

AMLO explica por qué no es 'partidario de la reelección', dice que ‘está chocheando’



"Hay que buscar que haya relevo generacional. no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y añado otra cosa: ya estoy chocheando también". dijo @lopezobrador_ pic.twitter.com/zUx90UlvxQ — LA OCTAVA (@laoctavadigital) June 18, 2022

AMLO ha declarado en diversas ocasiones que él no es partidario de la reelección, por lo que se retirará de la política una vez que concluya su sexenio, es decir, en dos años.

