Juan Collado cobro 45.9 MDD de una red usada por el cártel de Sinaloa

Juan Collado ex abogado del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, quién está actualmente preso, cobró presuntamente en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial que fue usada por el cártel de Sinaloa para blanquear en el principado europeo.

“Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales”.

Esto según lo que reveló una investigación del diario El País, la cual asegura que 14 empresas mexicanas con cuenta en la banca privada de Andorra, traspasaron entre 2009 y 2013 la mencionada suma a depósitos de Juan Collado.

Así operaba Juan Collado

El también esposo de la actriz Yadhira Carrillo se encuentra preso y recibe visitas por parte de la famosa frecuentemente.

El mencionado diario apunta que el presunto esquema de blanqueo de collado arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio, el capital se transferia después a una cuenta en la BPA, estás a nombre de una sociedad instrumental y que aterrizaron más tarde en uno de los depósitos de collado en la entidad andorrana

“Collado ingresó en la BPA fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de El Chapo. Se trata de las compañías Madvysion, S. A. de C. V. (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7,1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V.”, dice el informe.