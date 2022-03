Juan Collado asegura que hay un video que incrimina al hermano de Vicente Fox

El abogado está comenzando a hacer algunas fuertes revelaciones/Foto: Debate y Hola

El abogado Juan Collado, quien actualmente se encuentra en prisión, confesó en una carta que él intervino en los “videoescándalos” junto con Carlos Ahumada. Collado reveló que existe una videograbación donde aparece el hermano del ex presidente Vicente Fox recibiendo dinero.

Dicha confesión la realizó en una misiva que el esposo de la actriz Yadhira Carrillo envió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. "Señor presidente, después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México”, escribió el abogado.

“Me dirijo a usted por medio de la presente para externarle una serie de hechos que fueron de mi conocimiento y espero permita entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo la política en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos permitió que los políticos se sirvieran de ella", agregó el abogado Juan Collado que fue arrestado en julio de 2019.

Juan Collado habló de los supuestos videos que tenía Carlos Ahumada

Aún no se sabe si estos videos siguen existiendo/Foto: El Imparcial

Durante esa época, el empresario argentino, Carlos Ahumada, le reveló a Collado que él tenía en su poder, una serie de videos “como pruebas” de que se entregó dinero a funcionarios del gobierno del Distrito Federal, que en ese momento era gobernado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ahumada tenía grandes deudas que necesitaba pagar, y usó dichos videos para conseguir recursos.

Collado dijo que Ahumada deseó verse con el senador Diego Fernández de Cevallos porque "le interesaría hacer una estrategia para sacar a la luz esa información". "Una de esa información era la grabación del entonces secretario de Finanzas del DF (Gustavo Ponce Meléndez) en el casino del hotel Belaggio, en Las Vegas, y el otro eran los videos de René Bejarano", escribió en la carta.

Afirmó que la relevancia para Ahumada de estos videos era para presionar para que le pagaran, pero para Cevallos era una oportunidad contra AMLO. Dichos videos, comentó, fueron entregados a Televisa y fue la propia televisora quien decidió en qué programa se iban a difundir.

"Fue en El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo, Brozo", declaró Juan Collado, quien ha sido acusado de diversos delitos.

Luego de estos escándalos, Collado dice que Ahumada se fue a Cuba, y ahí le contó que había más videos y uno era de un hermano de Vicente Fox recibiendo dinero. "Me comentó (Ahumada) que había más videos y que los utilizaría. Incluso, en algunos de ellos grabó al hermano del ex presidente Vicente Fox recibiendo dinero. Ese video me lo mostró en mi visita".

¿Qué hizo Juan Collado?

El abogado ha decidido confesar la información que sabe para poder ser liberado pronto/Foto: Síntesis

Juan Collado cayó en prisión hace más de dos años por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta entonces había representado a los poderosos del país, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, en su divorcio, y a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex mandatario, Carlos Salinas de Gortari.

