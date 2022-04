José Ramón López Beltrán tras consulta de revocación: "Momentos estelares".

Simpatizantes y aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebraron que fuera ratificado por el pueblo tras la consulta de revocación de mandato, entre ellos, el hijo mayor del mandatario mexicano, José Ramón López Beltrán.

Vía redes sociales, José Ramón López compartió un breve mensaje a sus seguidores, donde resaltó que “la democracia como forma de vida en México. El pueblo pone y el pueblo quita”, una de las frases más célebres de AMLO.

No obstante, José Ramón López Beltrán no quiso compartir si participó o no en la consulta de revocación de mandato, llevada a cabo el domingo 10 de abril en toda la República, pero opinó que la consulta fue un acontecimiento estelar en la vida pública de México.

"Me quedo": AMLO tras revocación de mandato

La democracia como forma de vida en México. El pueblo pone y el pueblo quita ���� #RevocacionDeMandato. — José Ramón López Beltrán (@30JR41_) April 10, 2022

La Verdad Noticias informa que, por su parte, Andrés Manuel López Obrador, publicó un mensaje en video para todo el pueblo de México, y festejó que se trata de “un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo en la representativa, avanzar a la representativa, esa es la esencia de la democracia”.

El jefe del Ejecutivo destacó que gracias al resultado “me quedo y vamos a seguir con la transformación del país”, por lo que agradeció a todos los mexicanos a participar en la consulta. Además, AMLO celebró que votaron más en la Revocación de Mandato que por Calderón en 2006.

En relación a los mandatarios que a futuro pudieran verse juzgados con una revocación de mandato, López Obrador les sugirió que, si pierden con mayoría, aunque no tengan el 40% de participación vinculante, dejen su cargo al próximo presidente.

AMLO arrasa en la consulta de revocación de mandato

MOMENTOS ESTELARES EN LA VIDA PÚBLICA DE MÉXICO ����. — José Ramón López Beltrán (@30JR41_) April 11, 2022

El presidente López Obrador arrasó en la consulta sobre la revocación de mandato que se realizó el día de ayer. No obstante, se llevó una de las derrotas más fuertes de su gobierno. AMLO no compitió contra nadie y ningún partido convocó a sacarlo del poder: él solicitó que se realizara la consulta y la oposición hizo un llamado a participar.

Diversos intelectuales, analistas, activistas y periodistas críticos señalaron en redes que no acudirían a votar porque el ejercicio escondía un intento del presidente por golpear al Instituto Nacional Electoral (INE). Por ello, la medida del éxito o fracaso de AMLO nunca fue el porcentaje de votos a su favor, sino la cantidad de gente acudiera a votar.

